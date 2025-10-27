Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

Fútbol

Desafío a la autoridad de Xabi, órdago al club y falta de respeto a sus compañeros: Vinicius sobrepasa todos los límites

REal Madrid

El brasileño, que fue uno de los mejores jugadores del clásico, estropeó su buen encuentro con un desaire, al ser cambiado, que marca un antes y un después: «Yo me voy del equipo»

Monumental enfado de Vinicius tras ser sustituido por Xabi Alonso

El Madrid manda callar a Lamine

Vinícius se retiró del terreno de juego entre aspavientos
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

A Vinicius se le había visto en casi todos los contextos posibles. Enfadado con las aficiones rivales, en la gran mayoría de las ocasiones con razón, por aguantar insultos y vejaciones racistas. Enfadado con los jugadores contrarios, también en bastantes veces con razón, por ... patadas y provocaciones fuera de lugar. Enfadado con compañeros, por situaciones de juego con las que no estaba de acuerdo. Y enfadado con sus entrenadores, por reprimendas o decisiones que tampoco compartía.

