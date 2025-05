Algo más que una victoria del Barça en París

De Jong volvía al once y el PSG empezó siendo protagonista, fuerte en los duelos físicos. El colegiado Anthony Taylor, inglés, dejaba jugar. Mandaban los franceses, se defendía ordenado el Barça, que tuvo la primera en una contra propiciada por Ter Stegen, pero Lewandowski estuvo lento y Raphinha miedoso.

PSG 2-3 Barcelona Ida de los cuartos de final de la Champions League París Saint-Germain: Donnarumma; Marquinhos, Lucas Hernández, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Lee (Zaïre-Emery, min.61), Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, min.85); Dembélé, Marco Asensio (Barcola, min.46) y Mbappé.

Donnarumma; Marquinhos, Lucas Hernández, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Lee (Zaïre-Emery, min.61), Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, min.85); Dembélé, Marco Asensio (Barcola, min.46) y Mbappé. Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong (Christensen, min.75), Sergi Roberto (Pedri, min.61), Gündogan (Fermín, min.85); Lamine Yamal (João Félix, min.61), Lewandowski y Raphinha (Ferran Torres, min.76).

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong (Christensen, min.75), Sergi Roberto (Pedri, min.61), Gündogan (Fermín, min.85); Lamine Yamal (João Félix, min.61), Lewandowski y Raphinha (Ferran Torres, min.76). Goles: 0-1. Min.37, Raphinha. 1-1. Min.48, Dembélé. 2-1. Min.51, Vitinha. 2-2. Min.62, Raphinha. 2-3. Min.77, Christensen.

0-1. Min.37, Raphinha. 1-1. Min.48, Dembélé. 2-1. Min.51, Vitinha. 2-2. Min.62, Raphinha. 2-3. Min.77, Christensen. Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Vitinha (min.65), Beraldo (min.89) en el Paris Saint-Germain y a Sergi Roberto (min.34), Pau Cubarsí (min.82), Christensen (min.88), Fermín (min.89) en el FC Barcelona. No jugarán el partido de vuelta por sanción Sergi Roberto ni Andreas Christensen.

No encontraba Xavi continuidad con el balón y sus jugadores eran incapaces de encadenar tres pases con sentido pero atacaban la verticalidad aunque con más intención que acierto. Luis Enrique había tomado posesión del partido, el Barcelona no sufría pero no comparecía. Xavi le pedía calma a Ter Stegen y el portero alemán servía rápido para evitar que los franceses organizaran su defensa. El partido se jugaba un 70% en campo visitante y sin embargo las ocasiones más claras se producían en la portería contraria.

El PSG hacía mucho pero no concretaba. Lo poco que hacía el Barça estaba muy cerca de dar resultado. Dembélé se estrellaba una vez y otra contra el muro defensivo de su exequipo. Raphinha, muy productivo en ataque, puso a prueba los reflejos de Donnarumma con un duro disparo desde fuera del área. Los franceses eran débiles detrás, concedían, se equivocaban, y poco a poco Xavi imponía se sacudía el dominio local.

Con el partido igualado, el PSG tenía paciencia en la maduración de las jugadas pero sin profundidad en el último tramo. El Barça tenía éxito corriendo y en lo más estático se encallaba, pero cada vez estaba más asentado en el partido y Raphinha en el 36 tuvo el merecido premio a su insistente labor y adelantó a los suyos tras otra contra veloz con Lamine Yamal de protagonista. Merecida victoria visitante tras haber volteado la noche con calma y perseverancia. A Luis Enrique se le quedó cara de circunstancias. Mbappé no justificaba la euforia por su próximo fichaje y en lo poco que hacía naufragaba, aunque son frases que uno cuando las escribe sabe que en cualquier momento puede tener que comérselas con patatas.

Primera parte seria, trabajada de Xavi. Anuló poco a poco al PSG, que casi no tuvo oportunidades. Lewandowski activaba a Raphinha, que lucía en la nueva posición que le ha buscado el entrenador.

Reacción gala tras el descanso

Los franceses salieron con hambre tras el descanso y con Barcola por Asensio. Dembélé empató el partido con un durísimo disparo que Ter Stegen pudo hacer más por atajar. Sin solución de continuidad Vitinha consiguió el segundo y dar la vuelta al marcador. Dos goles en cinco minutos tiraban por la borda el magnífico trabajo colectivo realizado durante la primera mitad y el Barça parecía no poder hacer más que evitar el tercero.

El PSG continuó atacando con el recién salido Barcola y aprovechando el desánimo de Xavi. Joao Félix y Pedri sustituyeron a Lamine Yamal y Sergi Roberto. Como en la primera parte, los minutos iniciales fueron totalmente franceses pero también como en el primer tiempo, el Barça recuperó su momento, en parte gracias a los terribles errores defensivos de los locales y Pedri asistió a Raphinha para que el brasileño, en su noche mágica, devolviera el empate al marcador.

Los franceses jugaban a ráfagas que el Barcelona podía contener pero en cualquier momento podía verse desbordado por las genialidades individuales. Dembélé chutó al palo. Raphinha por Ferran y a De Jong por Christensen, que enseguida marcó el tercero de cabeza a la salida de un córner. Si dejarse remontar en cinco minutos era lo que un equipo ganador no puede permitirse, la madurez que hace falta para reaccionar y volver a adelantarse es justo lo que ha de saber hacer un campeón. Cuesta creer que un equipo que dio signos de inanidad tan alarmantes durante los primeros compases de la temporad haya llegado hasta el nivel mostrado durante el partido de este miércoles.

El Barça se llevó algo más que una victoria del Parque de los Príncipes y fue la sensación de que si juega en serio, con prudencia, con paciencia, y sin cometer sus típicos errores, absurdos, puede que para este equipo no haya nada imposible.