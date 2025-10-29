fútbol / copa del rey
Cada vez menos sorpresas: noche de goleadas escandalosas y 'hat-tricks'
primera eliminatoria
Osasuna, Elche, Mallorca, Villarreal y Rayo resuelven con gran superioridad sus respectivos partidos ante clubes modestos
Resultados de la Copa del Rey
El Oviedo no pasa la primera criba
A. L. Menéndez
Por si acaso, para evitar sustos, Raúl García afinó la puntería y resolvió por la vía rápida un encuentro muy desigual, el disputado ayer en Mallorca por Osasuna en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo navarro ganó 0-5 al ... CD Sant Jordi, un modesto club de un barrio de Palma de Mallorca que milita en División de Honor, la máxima categoría del fútbol regional balear.
El delantero rojillo abrió el marcador de penalti a la media hora y luego certificó el triunfo con otros dos tantos. Rubricado el hat-trick, fue sustituido. Para entonces, ya le acompañaba en el ataque otro pistolero de élite, Budimir (suplente de inicio). El croata no quiso ser menos que su compañero y firmó el cuarto. Barja, poco antes del final, fue el autor del definitivo 0-5.
El segundo triplete de la noche lo firmó Fran Pérez. En su caso, fueron cinco minutos impactantes y sanadores que sirvieron para espantar el sobresalto inicial ante el Yuncos. Los toledanos dominaron durante media hora y se pusieron por delante en el marcador. Pero del minuto 36 al 41, el extremo valenciano sacó su fusil para remontar. Luego, Gumbau, Trejo y Camello cerraron la cuenta (1-6).
Y el tercer hat-trick fue el de Oluwaseyi, delantero nigeriano-canadiense que lideró el fácil triunfo del Villarreal ante el Lucena cordobés. También marcaron Akhomach, Mikautadze y Comesaña (0-6).
Idéntica diferencia de categoría y parecida superioridad en el marcador se dio en Los Garres, una pedanía de Murcia. Su club compite en la Preferente Autonómica y ayer recibió a otro Primera, el Elche. Ganaron los ilicitanos (0-4) con goles de Boayar, Neto, Mendoza y Redondo. El conjunto local sufrió la expulsión de Fugas y fue anulado un gol a Rafa Mir. Hay que recordar que en estos partidos no hay VAR.
Por último, en Sant Just (Barcelona), el goleador fue Abdon Prats, autor de los dos tantos de un discreto Mallorca que no necesitó más (0-2).
Resultados
Poblense 1-2 Sabadell
Los Garres 0-4 Elche
Sant Jordi 0-5 Osasuna
Mutilvera 1-3 Zaragoza
Ebro 1-1 Tarazona (penaltis)
La Unión 0-2 Ceuta
At. Astorga 1-1 Mirandés (penaltis)
Torrent 3-1 Juventud Torremolinos
Sant Just 0-2 Mallorca
Lorca 0-2 Almería
Náxara 2-4 Eibar
Caudal 0-1 Sporting
Cieza 1-0 Córdoba
Navalcarnero 2-1 Mérida
Numancia 3-0 Arenas
Sant Andreu 2-1 Teruel
Azuaga 1-4 Leganés
Portugalete 1-0 Valladolid
Puente Genil 0-1 Cartagena
UD Ourense 1-1 Pontevedra
Ciudad de Lucena 0-6 Villarreal
Yuncos 1-6 Rayo Vallecano
Jaén 1-3 Eldense
