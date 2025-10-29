Cada vez menos sorpresas: noche de goleadas escandalosas y 'hat-tricks'

Por si acaso, para evitar sustos, Raúl García afinó la puntería y resolvió por la vía rápida un encuentro muy desigual, el disputado ayer en Mallorca por Osasuna en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo navarro ganó 0-5 al ... CD Sant Jordi, un modesto club de un barrio de Palma de Mallorca que milita en División de Honor, la máxima categoría del fútbol regional balear.

El delantero rojillo abrió el marcador de penalti a la media hora y luego certificó el triunfo con otros dos tantos. Rubricado el hat-trick, fue sustituido. Para entonces, ya le acompañaba en el ataque otro pistolero de élite, Budimir (suplente de inicio). El croata no quiso ser menos que su compañero y firmó el cuarto. Barja, poco antes del final, fue el autor del definitivo 0-5.

El segundo triplete de la noche lo firmó Fran Pérez. En su caso, fueron cinco minutos impactantes y sanadores que sirvieron para espantar el sobresalto inicial ante el Yuncos. Los toledanos dominaron durante media hora y se pusieron por delante en el marcador. Pero del minuto 36 al 41, el extremo valenciano sacó su fusil para remontar. Luego, Gumbau, Trejo y Camello cerraron la cuenta (1-6).

Y el tercer hat-trick fue el de Oluwaseyi, delantero nigeriano-canadiense que lideró el fácil triunfo del Villarreal ante el Lucena cordobés. También marcaron Akhomach, Mikautadze y Comesaña (0-6).

Idéntica diferencia de categoría y parecida superioridad en el marcador se dio en Los Garres, una pedanía de Murcia. Su club compite en la Preferente Autonómica y ayer recibió a otro Primera, el Elche. Ganaron los ilicitanos (0-4) con goles de Boayar, Neto, Mendoza y Redondo. El conjunto local sufrió la expulsión de Fugas y fue anulado un gol a Rafa Mir. Hay que recordar que en estos partidos no hay VAR.

Por último, en Sant Just (Barcelona), el goleador fue Abdon Prats, autor de los dos tantos de un discreto Mallorca que no necesitó más (0-2).

Resultados

Poblense 1-2 Sabadell

Los Garres 0-4 Elche

Sant Jordi 0-5 Osasuna

Mutilvera 1-3 Zaragoza

Ebro 1-1 Tarazona (penaltis)

La Unión 0-2 Ceuta

At. Astorga 1-1 Mirandés (penaltis)

Torrent 3-1 Juventud Torremolinos

Sant Just 0-2 Mallorca

Lorca 0-2 Almería

Náxara 2-4 Eibar

Caudal 0-1 Sporting

Cieza 1-0 Córdoba

Navalcarnero 2-1 Mérida

Numancia 3-0 Arenas

Sant Andreu 2-1 Teruel

Azuaga 1-4 Leganés

Portugalete 1-0 Valladolid

Puente Genil 0-1 Cartagena

UD Ourense 1-1 Pontevedra

Ciudad de Lucena 0-6 Villarreal

Yuncos 1-6 Rayo Vallecano

Jaén 1-3 Eldense