fútbol / copa del rey

Cada vez menos sorpresas: noche de goleadas escandalosas y 'hat-tricks'

primera eliminatoria

Osasuna, Elche, Mallorca, Villarreal y Rayo resuelven con gran superioridad sus respectivos partidos ante clubes modestos

Resultados de la Copa del Rey 

El Oviedo no pasa la primera criba

Jugadores del Yuncos se lamentan tras una ocasión perdida ante el Rayo
A. L. Menéndez

Por si acaso, para evitar sustos, Raúl García afinó la puntería y resolvió por la vía rápida un encuentro muy desigual, el disputado ayer en Mallorca por Osasuna en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo navarro ganó 0-5 al ... CD Sant Jordi, un modesto club de un barrio de Palma de Mallorca que milita en División de Honor, la máxima categoría del fútbol regional balear.

