Vídeo de la declaración
FÚTBOL

De la Segunda belga a pichichi de la Eurocopa y traspaso récord: Mikautadze, un talento que el radar no detectó

Un desconocido hasta hace dos años, el ariete georgiano brilló en el torneo continental y la liga francesa antes de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Villarreal

Morata, el vacío del capitán sin gol

Mikautadze, durante un encuentro con el Villarreal
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

No hace tanto tiempo habría resultado impensable para Georgia imaginar a su selección en una Copa del Mundo. Sin embargo, se estrenó en una fase final en la pasada Eurocopa y tiene mimbres para pelear por una de las 48 plazas para viajar a la ... cita del próximo verano. Todo ello, gracias a una talentosa generación comandada por Kvaratskhelia, pero imposible de entender sin Mikautadze, un delantero que pasó desapercibido hasta su actuación con la camiseta georgiana ante los ojos de toda Europa y su irrupción en la liga francesa, gracias a lo cual llegó a España como el fichaje más caro en la historia del Villarreal.

