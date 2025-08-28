Vallecas vibra con la gesta europea del Rayo

Vallecas amaneció con una energía especial, casi eléctrica. Las calles del barrio del sureste de Madrid teñidas de franja roja y blanca, los colores del Rayo Vallecano, que ha logrado una hazaña histórica: clasificarse para la fase final de la Conference League, tras superar al ... Neman Grodno bielorruso en la eliminatoria a dos partidos (5-0 en el global). Los bares, las plazas y las terrazas rebosaban de orgullo y alegría, con los vecinos compartiendo cánticos, anécdotas y esperanzas.

Aficionados rayistas, en la previa del Rayo Vallecano - Neman Grodno (4-0) PAblo pizarro

Una jornada de celebración que trasciende del fútbol. Es el reconocimiento a un equipo y a una afición que nunca han dejado de creer, pese a las dificultades que han tenido que superar.

«Es un partido inolvidable, llevamos 25 años sin pisar Europa. Que el ambiente europeo vuelva a Vallecas es algo increíble para el barrio, para el fútbol y para todo aquel que le guste el Rayo», aseguró Antonio Fernández, abonado desde que nació, sobre la trascendencia que tuvo el duelo ante el Neman Grodno.

«La Liga es importante, mantenerse en Primera es lo vital, pero lo que nos ilusiona a los rayistas este año es la Conference. Es algo nuevo para nosotros y es algo que recordaremos siempre, independientemente del resultado», afirmaba David Souto, vecino del distrito de Puente de Vallecas.

El estadio de Vallecas, modesto pero lleno de alma, se convirtió en el epicentro de un sueño europeo que parecía inalcanzable hace apenas un año. La hinchada rayista, conocida por su pasión y compromiso social, vive este momento como una recompensa a años de lucha y fidelidad incondicional.

Aficionados rayistas en el Estadio de Vallecas EFE

Las pancartas ondean en los balcones, los niños juegan en las calles imitando a sus ídolo y el barrio entero late al ritmo de un grito común: ¡A Europa vamos, Rayo!

Vallecas vibró, cantó y se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia, con el corazón puesto en un continente que por fin mira hacia el sureste de Madrid.

Tifo presentado por la afición del Rayo Vallecano, antes del Rayo - Neman efe

«El día de hoy tiene un aura distinto. Trabajas mejor porque se te contagia el ambiente que trae la gente. Estos días son muy especiales para todos», confesó Rubén Rivero, propietario de un bar en los aledaños del Estadio de Vallecas.

Así en medio de la fiesta, del bullicio y del orgullo desbordado, late algo más profundo, la memoria de quienes estuvieron cuando el Rayo no salía en los titulares, de los que resistieron en las gradas en tardes grises y derrotas duras.

Vallecas no solo celebra una clasificación europea, celebra su identidad, su alma combativa, su forma única de entender el fútbol como reflejo de barrio, de lucha y de comunidad. Porque aquí, en este rincón del sureste de Madrid, el fútbol no es solo un juego, sino una bandera que une generaciones, que emociona hasta las lágrimas y que, por fin, ondea con fuerza en el mapa de Europa.