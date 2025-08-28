Suscribete a
Vallecas vibra con la gesta europea del Rayo

CONFERENCE LEAGUE

El barrio del sureste de la capital celebra su clasificación a la fase final de la Conference League tras golear al Neman Grodno (4-0)

Óscar Valentín: «Los jugadores del Rayo entendemos cómo es el barrio y la gente; quizás ese es el debe del presidente»

Aficionados rayistas, en la previa del Rayo - Neman (4-0)
Aficionados rayistas, en la previa del Rayo - Neman (4-0) Pablo pizarro

Pablo Pizarro

Vallecas amaneció con una energía especial, casi eléctrica. Las calles del barrio del sureste de Madrid teñidas de franja roja y blanca, los colores del Rayo Vallecano, que ha logrado una hazaña histórica: clasificarse para la fase final de la Conference League, tras superar al ... Neman Grodno bielorruso en la eliminatoria a dos partidos (5-0 en el global). Los bares, las plazas y las terrazas rebosaban de orgullo y alegría, con los vecinos compartiendo cánticos, anécdotas y esperanzas.

