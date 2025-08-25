Marejada en el Girona tras la rajada de Míchel: «No me siento representado por los jugadores»

Suscribete a
FÚTBOL

LA LIGA

El técnico madrileño no ocultó su frustración tras la paliza del Villarreal ante su equipo (5-0)

Hay falta previa de Tchouaméni en el gol de Mbappé que abrió el marcador

Míchel, durante el Villarreal - Girona (5-0)
Pablo Pizarro

El Girona está firmando un nefasto arranque de temporada. El club catalán se hunde en lo más profundo de la tabla de clasificación liguera, acumulando dos derrotas (ante Rayo Vallecano y Villarreal) y ocho goles en contra.

«Les dije que ... me sentía decepcionado. Seguro que la responsabilidad es mía de lo que pasa, pero hago las cosas para dar el máximo rendimiento. Pienso en mi gente. No me siento representado por los jugadores, es duro y muy fuerte. Cuando uno siente que no estamos como equipo duele mucho y eso lo he sentido en el campo», declaró Míchel.

