Marejada en el Girona tras la rajada de Míchel: «No me siento representado por los jugadores»

El Girona está firmando un nefasto arranque de temporada. El club catalán se hunde en lo más profundo de la tabla de clasificación liguera, acumulando dos derrotas (ante Rayo Vallecano y Villarreal) y ocho goles en contra.

«Les dije que ... me sentía decepcionado. Seguro que la responsabilidad es mía de lo que pasa, pero hago las cosas para dar el máximo rendimiento. Pienso en mi gente. No me siento representado por los jugadores, es duro y muy fuerte. Cuando uno siente que no estamos como equipo duele mucho y eso lo he sentido en el campo», declaró Míchel.

El partido fue un monólogo desde el pitido inicial, en el minuto 28 los rojiblancos ya perdían por 4-0. El Villarreal no sintió ni un ápice de incomodidad durante la hora y media de tiempo reglamentario, y el Girona, fue un equipo totalmente ausente, con errores groseros y sin ninguna ocasión clara. Noticias relacionadas Mbappé le tapa la boca a Vinicius en la celebración del segundo gol Pablo Pizarro

Sinacio: «Madrid y Barça ganan siempre, cuando no lo hacen les lleva a pensar que les están perjudicando» María José Hostalrich «La afición es normal que esté preocupada por la imagen del equipo y lo que puede pasar. Las dudas de fuera vienen propiciadas porque dentro no estamos centrado», afirmó Míchel sobre el inicio de curso del cuadro catalán. Los de Marcelino han arrasado en las dos primeras jornadas del campeonato. Un cuadro que no encaja goles, que sí los mete y que muestra un juego dinámico sobre el terreno de juego, haciendo daño al rival sin vacilar. La manita al Girona, protagonizada por el hat trick de Buchanan, ilusionó al graderío del Estadio de la Cerámica y vaticina una temporada prometedora del submarino amarillo.

