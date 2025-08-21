Óscar Valentín: «Los jugadores del Rayo entendemos cómo es el barrio y la gente; quizás ese es el debe del presidente»

Tras firmar la mejor temporada de su historia, el Rayo Vallecano afronta otra llena de ilusión, con presencia en la Conference League. Juega hoy en Szeged (Hungría) y a puerta cerrada (20.00 horas) ante el Neman Grodno bielorruso en la ida de la eliminatoria ... por el acceso a la fase de grupos. Un percance muscular justo en el día de su 31 cumpleaños sacó ayer a Óscar Valentín (Ajofrín, Toledo) de la partida. Antes de viajar, el capitán rayista habló con ABC en Vallecas de la ilusionante aventura.

—¿Qué significa para usted, como capitán, liderar al Rayo Vallecano en su primera etapa europea por méritos propios?

—Bueno, es un orgullo. Yo creo que si el día que llego aquí por primera vez me dicen que vamos a jugar una previa de Conference en el estadio de Vallecas, pues no me lo creería. Y, como tú dices, hacerlo como capitán también es muy especial para mí.

— ¿Cómo se vivió ese partido contra el Mallorca de la última jornada, con un 0-0 eterno y pendientes también del partido de Osasuna?

—Yo estaba sancionado porque tenía cinco amarillas y desde fuera se pasa mucho peor que dentro. Viviendo el minuto a minuto de los otros partidos para ver en qué momento estábamos dentro de esa previa. Con muchos nervios, sobre todo esos tramos finales en los que había incertidumbre, y luego la explosión final, la alegría de todo el barrio. Fue increíble y creo que fue un día histórico para nosotros..

—¿Qué mensaje le gustaría mandar a la afición antes de empezar la aventura europea?

—Que disfruten de la experiencia. No sabemos si volveremos a vivir algo así. Va a ser una de esas grandes semanas en Vallecas. Ojalá en el estadio el equipo lo dé todo como suele hacer y podamos disfrutar todos juntos para jugar en Conference. La afición es el mayor activo del club. Siempre están ahí pase lo que pase.

—¿Cómo se prepara un vestuario para enfrentarse a algo que nunca ha vivido?

—Con tranquilidad, sabiendo que es un partido más, con ilusión y la ambición de pasar a la siguiente fase, pero con tranquilidad. No nos pueden entrar los nervios, ni la ansiedad, a pesar de las ganas que tenemos de conseguirlo, porque luego nos puede pasar una mala jugada. Creo que el equipo está muy preparado para afrontar este tipo de partidos.

—Su historia como capitán es distinta a la de otros capitanes de Primera División. Viene del Rayo Majadahonda, cosechando ascenso tras ascenso desde las divisiones más inferiores del fútbol español. ¿Qué entrenador le marcó más?

— En el Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo asentó la base de mi juego y supo encontrar mis cualidades. Siempre he dicho que cada entrenador te da su trocito para crear el jugador que eres. Andoni Iraola también me dio mucho, fue quien consiguió explotar mi máximo rendimiento. Con Íñigo llevamos poco, pero también me está aportando muchas cosas

—¿Qué importancia tiene Iraola en el Rayo actual?

—Muchísima. Marcó un estilo, una personalidad, un alma de equipo que Íñigo ha sabido continuar a la perfección. Todavía quedan muchos miembros de ese Rayo de Iraola.

— En el último ascenso la temporada del Rayo no fue extraordinaria, pero consiguieron entrar en los play offs, donde luego arrasaron. ¿Cómo se vivió?

—Fue un año muy peculiar, sin nuestra gente en los estadios, es un fútbol diferente. Estuvimos arriba la mayor parte de la temporada, pero nadie nos tenía como favoritos. En las últimas tres o cuatro jornadas nos salimos del playoff y entramos en la última.

Por desgracia mañana no podré estar en el campo en un partido muy importante para nosotros y que me hacía especial ilusión.



Me toca parar unos días por lesión y recuperar lo antes posible 💪🏽🙌🏼



Muchísimas gracias a todos los que habéis sacado un hueco para felicitarme en el día… — Óscar Valentín (@OscarValentin94) August 20, 2025

—Desde ese año, cada verano aparece el culebrón de las inscripciones. ¿Cree que la Liga podría ayudar más a los clubes?

—Respecto al tema de inscripciones no estoy informado, pero creo que la Liga debe ayudar a los clubes a ser competitivos y a que seamos una liga competitiva respecto a las grandes de Europa. Es algo que debe ajustar la Liga con cada club y hablarlo con ellos.

—Esta temporada conocerán a los árbitros que dirigirán el encuentro 24 horas antes del partido. ¿Qué le parece esta medida?

— A mí no me parece mal. Los árbitros son trabajadores como nosotros y les tengo mucho respeto. Quieren hacer su trabajo lo mejor posible y cometen fallos como todo el mundo. Creo que es una medida que va a ayudar. Deberíamos personalizar más a los árbitros y tener más empatía con ellos..

—¿Sufren mucha persecución los árbitros?

—Sin ninguna duda. Son el elemento más señalado. Después de un partido en el que un árbitro se haya podido equivocar, no creo que se vaya a casa contento. El primero que se va jodido es él. Hemos coincidido fuera del fútbol con alguno y nos trasladan el nivel de presión. Nosotros, por lo menos en este equipo, intentamos ayudarles lo máximo para que puedan hacer su trabajo lo más cómodo.

—También hubo mucha persecución mediática a Lamine Yamal, que hasta hace un mes era menor, y su fiesta de cumpleaños. ¿Qué opina de que haya tanta cámara apuntando a un niño?

—No deja de ser un niño disfrutando de su éxito, de su fiesta de 18. Yo también hice una. Está en su derecho de disfrutar, estaba en vacaciones. Va a dar rendimiento en el campo, tiene una carrera increíble por delante. Dice mucho de la prensa, del ataque mediático sin sentido a un chico que solo se lo está pasando bien y no se mete con nadie.

—En la temporada pasada aparecieron hordas de aficionados colombianos en Instagram mientras estaba James en el equipo. ¿Cómo le afecto tener a ese 'ejército' yendo a por usted?

— No sé si malinterpretaban mis palabras, pero en ningún momento ataqué a James. Era compañero, uno más, y nunca tuvimos un problema. Quizá su situación aquí no fue la adecuada para él y sus aficionados, que esperaban más minutos y juego. Cada palabra se malinterpretaba. El fanatismo no es bueno y se llevó a ese extremo, pero no me afectaba porque tenía la conciencia tranquila. James desde el primer día fue uno más, se adaptó al club y a las condiciones del día a día. Deportivamente no salió como se esperaba, ni para el club ni para él. Siempre le deseamos lo mejor.

—Ahora que están muy de moda las ligas 'Fantasy', ¿le escriben por redes en referencia a estos juegos?

— Sí, por Instagram la gente te escribe y te mete presión poco a poco para que les sumes. No creo que le tengas que dar importancia a que un chaval te escriba diciendo que su jornada depende de ti o cosas así. Creo que es algo que hay que tomárselo con humor aunque habrá gente que se lo tome al extremo.

—¿Usted juega al Fantasy?

— No. Jugué hace tiempo con amigos, pero me quitaba tiempo y generaba alguna discusión, así que lo dejé.

—Hace unas semanas, conocíamos el fichaje de Raúl de Tomás por la liga de Qatar. La temporada pasada salió a la luz que estuvo 46 días desaparecido, apareciendo en los medios todo tipo de versiones, muchas de ellas contradictorias. ¿Qué sucedió realmente?

— Una situación peculiar. El vestuario estuvo muy cercano a él. Decidió que necesitaba parar, el fútbol no le estaba viniendo bien para su cabeza. Decidió parar un tiempo e intentar volver con otra mentalidad. Sabemos lo difícil que es tener problemas de salud mental. Fue un caso que yo no había conocido. El equipo está con Raúl, le apoyamos y le deseamos lo mejor en Qatar.

—¿Es cierto que no sabían nada de él?

El club estaba en contacto con él y los compañeros también. Él decidió desconectar absolutamente de todo y quizás lo llevó al extremo. No es que no quisiera hablar con nosotros, sino que fue un método para recuperarse poco a poco.

—Se habla mucho en los últimos años de sacar el estadio de Vallecas. ¿Cómo ve esta hipotética situación?

— La esencia de Vallecas y del Rayo es el estadio, es el corazón del barrio. La gente viene andando, son del barrio de toda la vida. No me imagino otro estadio fuera de donde está. Muchas veces los sentimientos de la gente no es lo que se valora, pero mientras estemos aquí, no creo que juguemos en otro lado. Daremos nuestra opinión desde dentro.

—Una de las quejas que más se repite entre los aficionados, es el estado de los baños y las largas colas que se forman en el descanso de los encuentros. ¿Cuál es su opinión respecto a estas quejas?

— Lo entiendo perfectamente. Mi familia y mis amigos lo viven. No son condiciones de un estadio de Primera. No sé la solución, si tiene que haber equilibrio entre club y Comunidad de Madrid. Está claro que debe haber una solución y debemos ser exigentes para dar el mejor servicio a nuestra gente.

—Desafortunadamente, una de las situaciones más mediáticas del Rayo Vallecano es el enfrentamiento entre la afición y el presidente, Martín Presa. ¿Cree que es posible unas paces o incluso una tregua?

— Es una situación complicada, sobre todo para los jugadores, que estamos entre la espada y la pared. Nosotros entendemos cómo es el barrio y la gente, y quizá ese es el debe que tiene el presidente para que las cosas vayan en mejor cauce. Es una situación difícil porque el presidente es el dueño de la empresa, toma sus decisiones y tenemos que respetarlas. Creo que la base es entender el ambiente en el que estamos y sobre todo el contexto. Creo que debe entenderlo y que tenemos que ir de la mano afición, jugadores y presidente.

—A nivel de corazón, ¿qué diferencia a Vallecas del resto de estadios de Primera División?

— Aquí se crea un clima especial. Ves fútbol de verdad, el ambiente de antes, la cercanía del aficionado con el jugador. Aparcamos con la gente delante, tenemos contacto y nos cuentan sus problemas. Esa relación aficionado-jugador no la hay en ningún lado; eso hace especial a Vallecas.

Óscar Valentín, en Vallecas

—En la semifinal de la Copa del Rey en 2022 perdisteis contra el Betis de una forma muy cruel. ¿Cómo se sintió aquella derrota?

Fue uno de los peores momentos que hemos vivido porque lo vimos muy cerca. La decepción fue grande, pero muy orgulloso de la competición y de lo que estuvimos a punto de conseguir.

—En el caso de haber pasado a la final, ¿cree que hubiesen ganado al Valencia?

— No tengo ni idea. Lo único que sé es que el equipo compite contra el rival que sea, y obviamente, íbamos a competir seguro.

—Al Real Madrid y al Barcelona les han amargado más de una noche, pero hay un dato curioso sobre el Atlético de Madrid, que la última vez que fue derrotado por el Rayo sucedió en el año 2013. ¿Por qué se atraviesa el Atlético?

— Sí, es verdad que el Atleti es el rival que se nos atasca porque hemos roto muchas estadísticas con equipos grandes. No te sabría decir un porqué, de que no hayamos ganado, pero sí que es verdad que que ha habido años que hemos estado cerca. El Atleti es un rival muy complicado, igual que son los grandes de la liga, y bueno, lo intentaremos este año a ver si se rompe esa esa racha.

—¿Se ve retirándose en el Rayo?

— Me queda este año y otro de contrato. Es mi séptima temporada. Obviamente me veo retirándome aquí, en el club que me lo ha dado todo, pero aún tengo tiempo para meditar si vivir otra experiencia. Mi idea principal es quedarme para terminar mi carrera, donde estoy a gusto.

—¿Tiene alguna otra liga que le atraiga?

— Me gusta mucho la Premier en cuanto a estilo, ritmo e intensidad. En verdad, cualquier liga europea me llama la atención. Vivir una experiencia fuera estaría bien.

—¿Algún equipo extranjero en particular por el que sienta simpatía?

— El Liverpool. Me gustaba mucho Fernando Torres. Cuando firmó por el Liverpool empecé a seguirles. El ambiente y cómo viven el fútbol me parece la hostia.