Álvaro García honra al Rayo 25 años después

Regresa el Rayo Vallecano a Europa, previa de la Conference, y aquello parece el culmen de los contrasentidos. Juega en Hungría ante un rival bielorruso castigado por la guerra de Ucrania, sin público en las gradas, sin televisión que lo quiera para España y en ... un diluvio. Es el sino de un club de barrio, único en su especie, fútbol de barro en el que un estadio en Vallecas es el corazón del sureste de Madrid y la gente va andando al campo. Pero es emocionante ver la franja rayada en activo en Europa, 25 años después, por la puerta grande del recinto vacío y con una victoria (0-1) que enlata la eliminatoria.

Es el fútbol de la pandemia trasladado a la Hungría profunda. Sin alma en las gradas, no se necesita traducción para entender las órdenes de Íñigo Pérez, el técnico rayista, o las acotaciones al árbitro de sus jugadores.

Belov; Kuchinskiy (Kravtsov, 85), Sadovnichiy, Parkhomenko, Pantya; Yakimov (Nazarenko, 69), Kozlov; Evdokimov, Pushnyakov (Zubovich, 46), Suchkov (Klochkov, 62); y Savitski (Borubaev, 69). Rayo Vallecano Batalla; Balliu (Ratiu, 78), Lejeune, Vertrouwd, Pacha Espino; Gumbau, Unai López (Pedro Díaz, 70), Trejo (Isi, 60), Fran Pérez (Álvaro García, 60); Camello y Nteka (De Frutos, 60).

Batalla; Balliu (Ratiu, 78), Lejeune, Vertrouwd, Pacha Espino; Gumbau, Unai López (Pedro Díaz, 70), Trejo (Isi, 60), Fran Pérez (Álvaro García, 60); Camello y Nteka (De Frutos, 60). Goles 0-1. m.76: Álvaro García.

En tan señalada conmemoración, el Rayo juega con los suplentes. Hay un mundo de distancia de los no titulares del séptimo en la Liga 24-25 con sus colegas del Neman. El campeonato español estimula la concentración de watios, virtudes técnicas y directrices tácticas que se plasman en la enorme superioridad del Rayo ante el conjunto bielorruso.

Es la oportunidad para los futbolistas de rendir homenaje a tantos jugadores que dejaron huella en Vallecas, Felines, Potele, Anero, Morena, Cota, Míchel... Sin embargo el Rayo se marcha al descanso sin gol, una anormalidad porque el Neman es una sinfonía de despropósitos, entusiasmo descontrolado y nulidad rematadora. En realidad, el partido parece un amistoso, sin entradas fuertes, fútbol amable sin el empuje de la grada.

El Neman se anima en el segundo acto y espolea al Rayo, le exige más que ese fútbol a cámara lenta. Un par de aproximaciones que salva Batalla en el diluvio obligan a Íñigo Pérez a meter a los titulares. La salida de Álvaro García, de Frutos e Isi cambia el rumbo de la eliminatoria.

El Rayo se instala en el campo de los bielorrusos, ejerce presión, provoca saques de esquina, penetra por las bandas y en una de esas, Álvaro García abre la jaula del éxito para los madrileños. La carrera por la izquierda, la finta al defensa y el gol. Un triunfo que honra la memoria de tantos rayistas que vieron el camino.