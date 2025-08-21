Suscribete a
Neman 0 - 1 rayo vallecano

Álvaro García honra al Rayo 25 años después

El equipo vallecano regresa a Europa con victoria ante el Neman en un diluvio y en campo vacío

Óscar Valentín: «Los jugadores entendemos cómo es el Rayo»

Fran Pérez, en acción abc
José Carlos Carabias

Regresa el Rayo Vallecano a Europa, previa de la Conference, y aquello parece el culmen de los contrasentidos. Juega en Hungría ante un rival bielorruso castigado por la guerra de Ucrania, sin público en las gradas, sin televisión que lo quiera para España y en ... un diluvio. Es el sino de un club de barrio, único en su especie, fútbol de barro en el que un estadio en Vallecas es el corazón del sureste de Madrid y la gente va andando al campo. Pero es emocionante ver la franja rayada en activo en Europa, 25 años después, por la puerta grande del recinto vacío y con una victoria (0-1) que enlata la eliminatoria.

Comentarios
0
