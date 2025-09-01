Suscribete a
«España tiene una Liga que no está a la altura de los jugadores que los grandes equipos fichan o fabrican, ni del esfuerzo económico que hacen los aficionados para disfrutar de un espectáculo que constantemente se les racanea por falta de seriedad, de profesionalidad y honradez»

Lío con el VAR en Vallecas, donde Joan García salva un punto a un Barça gris

Javier Tebas
Javier Tebas Reuters
Salvador Sostres

Salvador Sostres

La deplorable imagen que dio LaLiga en Vallecas fue llamativa, por visual, pero no más grave que la constante demostración de caciquismo, trato de favor y falta de profesionalidad tanto de la patronal como de su presidente, Javier Tebas.

Jugar un partido con el VAR ... medio estropeado, que ahora va y ahora vuelve, es un insulto al fútbol español. Que LaLiga esté por autorizar que dentro de 15 días el Barça juegue su partido en casa contra el Valencia en el estadio Johan Cruyff, que no tiene ni la mitad del aforo reglamentario (6.000 sobre 15.000) y con un VAR de quita y pon, es otro insulto a nuestro fútbol, otro trato de favor a un particular que adultera la competición y le causa desprestigio. Visto desde fuera, el fútbol español encarna hoy la imagen de chanchullo, tercermundismo y pandereta de la que tanto nos costó superar, no sólo en el fútbol sino como nación.

