La deplorable imagen que dio LaLiga en Vallecas fue llamativa, por visual, pero no más grave que la constante demostración de caciquismo, trato de favor y falta de profesionalidad tanto de la patronal como de su presidente, Javier Tebas.

Jugar un partido con el VAR ... medio estropeado, que ahora va y ahora vuelve, es un insulto al fútbol español. Que LaLiga esté por autorizar que dentro de 15 días el Barça juegue su partido en casa contra el Valencia en el estadio Johan Cruyff, que no tiene ni la mitad del aforo reglamentario (6.000 sobre 15.000) y con un VAR de quita y pon, es otro insulto a nuestro fútbol, otro trato de favor a un particular que adultera la competición y le causa desprestigio. Visto desde fuera, el fútbol español encarna hoy la imagen de chanchullo, tercermundismo y pandereta de la que tanto nos costó superar, no sólo en el fútbol sino como nación.

El penoso estado del césped en algunos estadios es contrario al fútbol de alto nivel y que pagamos como tal, tanto con las entradas y abonos, como con las suscripciones a las plataformas digitales que lo transmiten. Es una estafa que LaLiga permita condiciones tan pésimas para lo que luego cobra a precio de oro. El sistema de videoarbitraje, que funciona en la Premier de una manera muy transparente y que a todo los clubes satisface, es en España otra fuente de oscurantismo, mediocridad y agravio entre los clubes que se sienten perjudicados. No es que «el fútbol es así». Es que «LaLiga es así», así de cutre, así de irresponsable, así de dejada.

Las condiciones de Vallecas no son dignas de Primera. Cada club ha de poder hacer en su estadio las obras que considere oportunas, y estamos dispuestos a convivir con ciertas incomodidades mientras duren los trabajos. Pero todo tiene un límite, claramente traspasado por el Rayo. En los despachos, el Barcelona se ha beneficiado de interpretaciones oportunistas de sus cuentas, que la Liga ha permitido perjudicando clamorosamente a los demás clubes, y cuando LaLiga no lo ha podido hacer, lo ha remachado el Gobierno a dedo, como sucedió el pasado mes de enero con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Eso por no hablar de que haya quedado sin efecto alguno que el Barça haya tenido a sueldo, durante más de 20 años, al vicepresidente de los árbitros.

La decreciente calidad y competitividad del fútbol español en los últimos 15 años tiene que ver, sobre todo, con la nefasta gestión de su patronal. En su afán totalitario por inmiscuirse en la economía de los clubes, sobre todo la del Real Madrid, Javier Tebas ha descuidado la más elemental higiene de LaLiga, que hoy se presenta al mundo como un juguete destartalado, con árbitros que lloriquean en las ruedas de prensa previas a las finales, criterios dispares e imprevisibles que sirven para sancionar o «indultar» una misma mano en un área con pocos meses de diferencia, una tecnología que cuando funciona permite interpretaciones opuestas porque no es definitiva, y que cuando no funciona nos hace parecer una república bananera. El domingo en Vallecas sólo faltaba que la portería estuviera hecha con dos piedras.

España tiene una Liga que no está a la altura de los jugadores que los grandes equipos fichan o fabrican, ni del esfuerzo económico que hacen los aficionados para disfrutar de un espectáculo que constantemente se les racanea por falta de seriedad, de profesionalidad y honradez. En lugar de tener una conciencia clara de la dimensión internacional del fútbol español, Javier Tebas tiene una mentalidad de cacique de pueblo y todo lo empequeñece hasta reducirlo a los límites de su alcance.