Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Rayo Vallecano 1 - 1 Barcelona

Joan García salva un punto a un Barça gris

Volvió a salvar a su equipo con una serie antológica de paradas y rechaces. El Barça tiene un problema con su defensa y cuando Lamine Yamal, por lo que sea, no comparece

Joan García trata de sacar un balón
Joan García trata de sacar un balón EFE
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El partido empezó con retraso, con problemas en el VAR por culpa o causa de la caída del servidor de Mediapro: el árbitro lo indicó a los dos entrenadores, que se conformaron con la explicación e incomprensiblemente se jugó en tan precarias condiciones. Una ... vez más, el césped no estaba a la altura de la competición. El staff del Barça no cabía en la banda, de tan estrecha. La afición local se manifestó en favor de quedarse en su estadio y en contra de su presidente, que ha planteado la idea de buscar un nuevo hogar. Al margen de cuál sea la solución, el Rayo en estos momentos no tiene unas instalaciones dignas de Primera. Estar de obras no puede ser una excusa para recibir en condiciones tan pésimas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app