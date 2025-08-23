El Barça se corrige justo a tiempo

Lamine Yamal empezó perdiendo un mano a mano con Manu Sánchez y se picó y eso sirvió para que lo desbordara en las siguientes jugadas, aunque sin el éxito que esperaba. Deplorable estado del césped, impresentable, inaceptable para un estadio de Primera. El balón rodaba ... como en un campo de tierra. Raphinha y Rashford en el once; también Casadó pero para venderlo mejor. Cada vez el Levante más cerrado, cada vez Rashford más crecido, más incisivo pero la luz, lo que es la luz, se hacía cuando Lamine Yamal intervenía y todo era posible.

El Barça mejor por fuera que por dentro. Raphinha y Casadó, poco acostumbrados a jugar en tan poco espacio. El Levante hacía lo que podía y Romero marcó un gran gol, fruto de una buena jugada colectiva, del error de Casadó —que siendo el pivote no estaba— y de la poca contundencia de Cubarsí, al que el autor dejó clavado de un bonito quiebro.

Tenía razón Flick cuando antes del partido advirtió que le preocupaban las transiciones del Levante. El Barça perdió consistencia tras el gol, no dejó de dominar pero no encontraba la finura. Ferran inédito, sólo Lamine imaginaba proezas, aunque fuera sin poder cumplirlas. El Levante hacía lo que tenía que hacer y el césped también, y al Barcelona le faltaba un grado más de precisión para coronar lo que intentaba.

Noche atascada, Ferran todavía más atascado, Rashford aparecía y desaparecía y cuando conectaba lo hacía con frialdad pero con sentido y elegancia. Noche plomiza, el Barça poco brillante, los tres centrales del Levante muy fuertes, muy seguros, muy cómodos, Manu Sánchez aprendió a leer a Lamine y a cubrir con acierto su trayectoria hacia afuera. Joan García atento, inteligente, midiendo bien las salidas, nada pudo hacer con el gol. Ferran chutó al larguero lo que tenía que haber marcado: se complicó la vida en lo que era mucho más fácil. Manifiesto cabreo de Flick, daba la impresión de que lo cambiaría por Olmo tras el descanso. En el 41 Dela casi marca el segundo de cabeza pero se le fue por poco.

La frustración llevó a Balde a protestar excesivamente un fuera de banda y vio una amarilla muy barata. Flick se lo afeó y con razón, porque no hacía ninguna falta. Raphinha casi marca de cabeza. Al filo del descanso Lamine obsequió al fútbol y a España con un control de todos los tiempos, pero el Levante marcó el segundo de penalti, por unas muy rigurosas manos de Balde. Tan rigurosas que los próximos partidos tendrá que cortárselas.

El Levante fue durante la primera parte tan peligroso en sus transiciones como Flick había aventurado, aunque el Barça fue mucho menos serio de lo que el técnico alemán había trabajado durante la semana. La remontada no parecía imposible, ni que hiciera falta una gesta para conseguirla. De hecho, parecía lo más probable.

Entró Olmo pero el sacrificado no fue Ferran sino Rashford. Casadó, muy mal, dejó paso a Gavi. Balde y Cubarsí regalaron lo que pudo ser el tercero pero Joan García los enmendó con una buena parada. Pedri empezó a poner las cosas en su lugar en el 49 y marcó de un gran disparo desde fuera del área. Magnífico Pedri. Y a continuación Ferran no tardó ni dos minutos en empatar. Un gol también muy difícil, muy logrado. El naufragio defensivo quedaba compensado, pero no acababa de ser corregido y el Levante tenía sus opciones en el intercambio de golpes. A Lamine le costaba irse de Manu Sánchez, pero cuando un cronista escribe esta frase sabe que lo más probable es que al cabo de unas líneas le regrese con una franca sonrisa metálica. Dicho esto, muy decreciente su luz y estaba por ver si Flick tenía la personalidad —y el valor— de cambiarlo si no conseguía reaccionar.

Joan García lo seguía parando todo, compareciendo donde su defensa estrepitosamente fallaba. El dominio visitante no cesó y el tercero parecía cuestión de tiempo, y poco, aunque el Levante no estaba tampoco lejos de volverse a adelantar. Lamine no reaccionaba y Manu Sánchez, extraordinario en su defensa, fue sustituido por Pampín. Dani Olmo tampoco estaba siendo el revulsivo que el Barça necesitaba en un partido sin espacios, y para el último cuarto de hora Flick preparó dos cambios: Balde fue sustituido por Lewandowki y Christensen entró por Araujo.

Raphinha, poca cosa. Lewandowski, menos. Pedri insistía en dar muestras de su delicadeza. Pero al final tuvo que ser el Levante en propia puerta el que hiciera lo que el Barcelona fue incapaz de hacer. Aviso a Lamine Yamal, que necesitará mucho más de lo que ofreció anoche para ser el que era el año pasado. Y aviso en general al Barça: si tanto hay que remar en Valencia, ni te cuento en París.