Suscribete a
ABC Premium
sponsor

levante 2 - barcelona 3

El Barça se corrige justo a tiempo

la liga | jornada 2

Aviso a Lamine Yamal, que necesitará mucho más de lo que ofreció en Valencia para ser el que era el año pasado

Hansi Flick cierra la puerta a las salidas de Casadó y Fermín

Pedri y Pablo Martínez
Pedri y Pablo Martínez efe
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lamine Yamal empezó perdiendo un mano a mano con Manu Sánchez y se picó y eso sirvió para que lo desbordara en las siguientes jugadas, aunque sin el éxito que esperaba. Deplorable estado del césped, impresentable, inaceptable para un estadio de Primera. El balón rodaba ... como en un campo de tierra. Raphinha y Rashford en el once; también Casadó pero para venderlo mejor. Cada vez el Levante más cerrado, cada vez Rashford más crecido, más incisivo pero la luz, lo que es la luz, se hacía cuando Lamine Yamal intervenía y todo era posible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app