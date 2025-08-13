Fútbol
PSG - Tottenham, estadísticas de la final de la Supercopa de Europa
Todos los números y datos del encuentro de la Supercopa de Europa hoy entre PSG - Tottenham
PSGEntrenador:
Luis Enrique Martínez García4-3-3
30
255125
331714
71029
1
234173724
62930
209
TOTEntrenador:
Thomas Frank5-3-2
Estadísticas
70.1%PSG
29.9%TOT
0 Goles 2
0 Remates a puerta 5
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 6
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
276 Pases correctos 93
40 Pases fallados 34
0 Fueras de juego 3
3 Paradas 0
4 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
