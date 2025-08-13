Suscribete a
PSG
PSG
0
2
2ª parte
Tottenham
Tottenham
  • Micky van de Ven (38'),
  • Cristian Romero (47')

Supercopa de Europa. Final Miércoles 13/08 21:00h. Árbitro João Pinheiro. Estadio Dacia Arena.

Fútbol

PSG - Tottenham, estadísticas de la final de la Supercopa de Europa

Todos los números y datos del encuentro de la Supercopa de Europa hoy entre PSG - Tottenham

PSG

PSG

Entrenador:
Luis Enrique Martínez García4-3-3
  1. Lucas Chevalier
    Portero    30
  2. Achraf Hakimi
    Defensa    2
  3. Marquinhos
    Defensa    5
  4. Willian Pacho
    Defensa    51
  5. Nuno Mendes
    Defensa    25
  6. Warren Zaïre-Emery
    Centrocampista    33
  7. Vitinha
    Centrocampista    17
  8. Désiré Doué
    Centrocampista    14
  9. Khvicha Kvaratskhelia
    Delantero    7
  10. Dembélé
    Delantero    10
  11. Bradley Barcola
    Delantero    29
Tottenham

TOT

Entrenador:
Thomas Frank5-3-2
  1. 1Guglielmo Vicario
    Portero
  2. 23Pedro Porro
    Defensa
  3. 4Kevin Danso
    Defensa
  4. 17Cristian Romero
    Defensa
  5. 37Micky van de Ven
    Defensa
  6. 24Djed Spence
    Defensa
  7. 6João Palhinha
    Centrocampista
  8. 29Pape Matar Sarr
    Centrocampista
  9. 30Rodrigo Bentancur
    Centrocampista
  10. 20Mohammed Kudus
    Delantero
  11. 9Richarlison
    Delantero
Estadísticas
70.1%PSGPSG
29.9%TOTTottenham
0 Goles 2
0 Remates a puerta 5
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 6
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
276 Pases correctos 93
40 Pases fallados 34
0 Fueras de juego 3
3 Paradas 0
4 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

