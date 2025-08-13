Suscribete a
PSG
PSG
0
2
2ª parte
Tottenham
Tottenham
  • Micky van de Ven (38'),
  • Cristian Romero (47')

Supercopa de Europa. Final Miércoles 13/08 21:00h. Árbitro João Pinheiro. Estadio Dacia Arena.

Fútbol

PSG - Tottenham: resultado, ganador y goles del partido de la Supercopa de Europa hoy

50'Icono
Falta de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).
50'Icono
João Palhinha (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'Icono
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Cristian Romero.
48'Icono
¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 2. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área tras botar una falta.

47'Icono
Falta de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).
47'Icono
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
47'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Icono
Empieza segunda parte Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1.

45'+2'Icono
Final primera parte, Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1.
45'+1'Icono
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'Icono
Falta de Kevin Danso (Tottenham Hotspur).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

45'+1'Icono
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Mohammed Kudus estaba en posición de fuera de juego.
45'Icono
Remate rechazado de Djed Spence (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Danso.
43'Icono
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Richarlison.
43'Icono
Remate rechazado de Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ousmane Dembélé.

42'Icono
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por João Palhinha.
39'Icono
¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde muy cerca tras botar una falta.
39'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. João Palhinha (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde muy cerca.
38'Icono
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).

38'Icono
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
37'Icono
Remate rechazado de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área.
36'Icono
Remate fallado por Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el centro del área.
33'Icono
Remate rechazado de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el centro del área.

31'Icono
Falta de Richarlison (Tottenham Hotspur).
31'Icono
Désiré Doué (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
29'Icono
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Pape Sarr.
26'
Se reanuda el partido.

25'
El juego está detenido (Paris Saint Germain).
24'Icono
Remate fallado por Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohammed Kudus con un centro al área tras un saque de esquina.
23'Icono
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Lucas Chevalier.
23'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohammed Kudus.

22'Icono
Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
22'Icono
Vitinha (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
19'Icono
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'Icono
Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).

19'Icono
Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
18'Icono
Falta de Désiré Doué (Paris Saint Germain).
18'Icono
Pape Sarr (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.
16'Icono
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Guglielmo Vicario intentó un pase en profundidad pero Richarlison estaba en posición de fuera de juego.

15'Icono
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Bentancur estaba en posición de fuera de juego.
8'Icono
Remate fallado por Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área.
5'Icono
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
5'Icono
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.

3'Icono
Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área.
1'Icono
Remate fallado por Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

