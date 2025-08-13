El PSG gana la Supercopa al Tottenham en un ejercicio de supervivencia

El PSG se agencia la Supercopa de Europa en un ejercicio de supervivencia en Udine. Dos veces se rehizo para remontar el partido. Igualó a un Tottenham que había sido superior y marcó dos goles en los últimos minutos. También en los penaltis se sobrepuso ... al fallo de Vitinha. Es el segundo título del PSG en tres meses.

El PSG del comienzo del curso no es el mismo equipo que deslumbró en la primavera, con la Champions de goleada y con un rutilante Mundial de clubes hasta que se encontró al Chelsea en la final. Es un grupo en formación, con poco descanso y pocas horas de entrenamientos (seis días) para afinar el físico y acelerar con el ritmo.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Palinha (Gray, 71), Betancur, Sarr (Bergvall, 89), Spence; Kudus (Tel, 79) y Richarlison (Solanke, 71).

Goles: 0-1, m. 39: Van de Ven. 0-2, m. 47: Romero. 1-2, 84: Kang Inn Lee. 2-2, 90+3: Ramos.

Penaltis: Solanke: gol. Vitinha: fuera. Betancur: gol. Ramos: gol. Van de Ven: para Chevalier. Dembélé: gol. Tel: fuera. Lee: gol. Pedro Porro: gol. Nuno Mendes: gol.

El Tottenham se encarama al hombro del PSG en una primera parte en la que impone su físico, su fútbol diferente y refrescante con el nuevo entrenador, Thomas Frank, nombre de estilo americano para un técnico que no fue futbolista.

El Tottenham eleva su línea defensiva hasta el centro del campo, en una reedición de aquel célebre achique de espacios de Menotti. Su portero lanza las faltas desde el centro del campo y sus laterales cogen aire para arrojar bombas desde el saque de banda desde cualquier posición de ataque.

Con ese espíritu y esas armas, el Tottenham plantea un problema al PSG, que no acierta a adueñarse del balón y del partido y hacer bandera de su santidad la posesión. Solo Barcola por la izquierda gana el duelo de rapidez a Pedro Porro.

El gol del Tottenham llega por insistencia. Una falta que bota el portero, un par de rechaces que agrietan el área y el zarpazo de Van de Ven a la cazuela. Chevalier, el sustituto de Donnaruma, es el mejor del PSG. Un tiro al poste de Kudus casi noquea a los parisinos antes del descanso.

Chevalier ahoga su gran primera parte con un grueso error al comenzar la segunda mitad. Otra falta lejana que el Tottemham convierte en gol. El pase largo, el recorrido circular de Romero y el cabezazo a la red. Mide mal el portero del PSG y condena a su equipo.

Desde ahí al final el PSG aprieta, pero sin la lucidez el curso pasado. Previsible y sin profundidad, genera peligro, aunque no juego. A Barcola le anula un gol el árbitro por fuera de juego de Fabián.

Sin brillo, pero con intensidad el PSG aprieta en el tramo final. El Tottenham se asusta, no presiona tan arriba, deja de amenazar y recibe el gol que le complica el título, un gran tiro de empeine de Kang Inn Lee.

El PSG se exprime en esos minutos, quiere ganar y consigue el segundo gol en una gran jugada por la derecha, de Hakimi a Dembéle y de ahí centro a Ramos, que marca. Sin prórroga, la final se va a los penaltis. Y ahí vence el cuadro parisino pese al fallo de Vitinha.