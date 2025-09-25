Suscribete a
Real Oviedo
  • Alberto Reina (32')
1
1
2ª parte
FC Barcelona
  • Eric Garcia (55')

LaLiga EA Sports. Jornada 6 Jueves 25/09 21:30h. Árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Estadio Estadio Carlos Tartiere. Canal DAZN

Fútbol

Oviedo - Barcelona, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Oviedo - Barcelona, de la jornada 6

Real Oviedo

OVI

Entrenador:
Veljko Paunovic4-2-3-1
  1. Escandell
    Portero    13
  2. Javier López
    Defensa    25
  3. Dani Calvo
    Defensa    12
  4. David Carmo
    Defensa    16
  5. Rahim Alhassane
    Defensa    3
  6. Leander Dendoncker
    Centrocampista    20
  7. Kwasi Sibo
    Centrocampista    6
  8. H. Hassan
    Delantero    10
  9. Luka Ilic
    Centrocampista    21
  10. Josip Brekalo
    Centrocampista    18
  11. Rondón
    Delantero    23
13
2512163
206
102118
23
13
23241518
821
112014
9
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 23Koundé
    Defensa
  3. 24Eric Garcia
    Defensa
  4. 15Christensen
    Defensa
  5. 18Gerard Martín Langreo
    Defensa
  6. 8Pedri
    Centrocampista
  7. 21De Jong
    Centrocampista
  8. 11Raphinha
    Delantero
  9. 20Dani Olmo
    Centrocampista
  10. 14Marcus Rashford
    Delantero
  11. 9Lewandowski
    Delantero
Estadísticas
20.1%Real OviedoOVI
79.9%BARFC Barcelona
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra

