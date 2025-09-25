Oviedo - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 6

Directo Fútbol
El Barça necesita seguir enganchado al Madrid, y el Oviedo, salir de la zona roja
La victoria por 1-4 el pasado martes del Real Madrid en el Ciutat de Valencia pone presión al Barça, que antes de jugar este encuentro está a cinco puntos de los blancos. Con un empate, el Oviedo tendría los mismos puntos que el Levante, que ahora mismo marca la salvación. Se espera un Tartiere a rebosar.
Y por parte del Oviedo...
Paunovic sale con: Aarón; Lucas Ahijado, Bailly, Carmo, Rahim; Hassan, Dendoncker, Reina, Ilyas; Cazorla y Rondón.
Destacable debut de Eric Bailly, así como la primera titularidad de Santi Cazorla en este Oviedo de Primera.
¡Tenemos onces! Comencemos por el de Flick...
El técnico culé ha decidido hacer algunas rotaciones, pero no demasiadas. Joan, Araujo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Olmo, Rashford, Raphinha y Ferrán.
El Barça acumula una importante sucesión de partidos que todavía se extenderá, pues el domingo recibe a la Real Sociedad en casa y el miércoles tiene compromiso de Champions ante el Paris Saint Germain.
Por eso, Araujo y Cubarsí vuelve a la titularidad en la retaguardia. Flick decide sentar a De Jong y confía en Casadó de inicio. Ferrán se asienta como titular por delante de Lewandowski.
¡Bienvenidos al Oviedo-Barça!
Muy buenas noches y sean bienvenidos a este partido que cierra la jornada 6 de Liga. El Barça visita 24 años después el Carlos Tartiere, donde el Oviedo consiguió, frente a la Real Sociedad, los únicos tres puntos que tiene por ahora. Hace frío en la capital asturiana, donde la temperatura es de unos 15 grados.
