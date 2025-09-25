Oviedo - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 6

La victoria por 1-4 el pasado martes del Real Madrid en el Ciutat de Valencia pone presión al Barça, que antes de jugar este encuentro está a cinco puntos de los blancos. Con un empate, el Oviedo tendría los mismos puntos que el Levante, que ahora mismo marca la salvación. Se espera un Tartiere a rebosar.

Destacable debut de Eric Bailly, así como la primera titularidad de Santi Cazorla en este Oviedo de Primera.

21:03

¡Tenemos onces! Comencemos por el de Flick...

El técnico culé ha decidido hacer algunas rotaciones, pero no demasiadas. Joan, Araujo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Olmo, Rashford, Raphinha y Ferrán.

El Barça acumula una importante sucesión de partidos que todavía se extenderá, pues el domingo recibe a la Real Sociedad en casa y el miércoles tiene compromiso de Champions ante el Paris Saint Germain.

Por eso, Araujo y Cubarsí vuelve a la titularidad en la retaguardia. Flick decide sentar a De Jong y confía en Casadó de inicio. Ferrán se asienta como titular por delante de Lewandowski.