Durante el partido contra Italia una amiga, fiel seguidora de esta columna, me escribió para decirme: «Me encanta cómo juegan las chicas, pero viven enfadadas, como su entrenadora…». Montse Tomé no es tonta. Su cara es fiel reflejo de lo que vive. La asturiana ... es perfectamente consciente de que alguien se está encargando de extender una alfombra roja para facilitar su salida como seleccionadora. La directora de la RFEF, Reyes Bellver, no la quiere al mando del equipo y ella lo sabe. El primer paso para ir allanando el camino de su marcha ha sido el fichaje de María Pry como cargo de coordinadora deportiva de las selecciones femeninas.

A Reyes Bellver y a María Pry les une desde hace tiempo una sincera amistad. La actual directora de fútbol femenino, tras haber participado en el fichaje de Rhiannon Robert por el Betis Femenino, afirmaba: «Estoy segura de que va a contribuir positivamente en la nueva era de mi querida María Pry en el Real Betis Féminas». A mi entender, la incorporación de María Pry al organigrama de la RFEF, será posiblemente el paso intermedio para saltar en un futuro al cargo de seleccionadora, el caramelo de todos los técnicos. Noticias relacionadas Con balón, esmalte y pintalabios: la polémica que rodea a Alisha Lehmann Sergi Font

El árbitro de ABC Con esas uñas no se puede jugar Martínez Montoro Como en la vida, con el tiempo, sueles recibir lo que das. Y a Montse parece que le están pagando con la misma moneda con la que ella pagó. La asturiana llegó a la RFEF en silencio, sin hacer ruido, con un cargo no demasiado definido, pero que le permitió situarse hasta hacerse casi imprescindible. El ex seleccionador, Jorge Vilda, la usó como puntal para, una vez eliminada Toña Is, tener en el tablero a alguien que pudiera sustituirla, que acatara su logística y que no cuestionara su liderazgo. Tomé se hizo cargo de la sub-17, para posteriormente pasar a ser segunda de a bordo de Vilda. Todo estaba aparentemente controlado hasta que, tras el Mundial, explotó la bomba y, traición mediante al entrenador, Tomé pasó de casi invisible a ser nombrada seleccionadora absoluta. No se sabe por cuánto tiempo. Quizá Montse Tome crea que, plegándose a los deseos de las jefas del vestuario e intentando tenerlas contentas, pueda salvar su cabeza. Pero la realidad es otra: esas concesiones evidencian una clara debilidad en su liderazgo. Y las otras jefas, las de los despachos, le tienen puesta la cruz.

