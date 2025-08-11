¿A quién dirige Montse Tomé su último mensaje?: «Me voy FELIZ y en PAZ»

Horas después de conocer oficialmente que la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había decidido no renovarle el contrato como seleccionadora nacional absoluta femenina que expiraba el 31 de agosto, Montse Tomé se despidió públicamente por escrito.

La entrenadora asturiana publicó un breve mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en el cual reivindica los logros obtenidos: «Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español. Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos».

Asimismo, Tomé tiene frases sobre su sentir personal. Y entre esas palabras destacan dos que ha decidido publicar con letras mayúsculas, feliz y paz. ¿A quién irán dirigidas?:

«Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy FELIZ y en PAZ. Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy».