El Barcelona inscribirá a Joan García este jueves tras aprobar LaLiga la lesión de larga duración de Ter Stegen

Se termina el culebrón entre el Barcelona y Ter Stegen. El club azulgrana anunció este miércoles que podrá inscribir a Joan García porque la baja del portero alemán por su reciente operación de espalda es de larga duración. Así lo ha estipulado la Comisión Médica de LaLiga, recibidos todos los documentos, firmados, sobre el problema físico del guardameta y por el que establecen una baja de más de tres meses para la recuperación que había deslizado Ter Stegen.

De esta forma, el club puede contar con parte de la masa salarial que le correspondía al alemán y utilizarla para inscribir a Joan García, portero fichado este verano procedente del Espanyol.

«El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente», informó el cuadro azulgrana en un comunicado.

En el mismo mensaje, el Barcelona informa que no tardará en dar de alta al nuevo guardameta, y con el que podrá contar Hansi Flick desde este mismo fin de semana para jugar contra el Mallorca. «El club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García», añade la nota club catalán.

El equipo que preside Joan Laporta resuelve así el problema que tenía en la portería y que, además de no tener inscrito a su nuevo portero, desató una guerra entre el capitán Ter Stegen y el club. El meta alemán terminó cediendo para permitir la gestión de su baja junto a la patronal y facilitar la opción de inscribir a Joan García.

También facilitará la salida de Iñaki Peña, hasta ahora, el único portero inscrito en las filas del Barcelona, pero que negociaba su salida del club al no contar para el entrenador alemán.