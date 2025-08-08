El Barça cierra el expediente disciplinario de Ter Stegen y le devuelve la capitanía «con efecto inmediato»

El FC Barcelona ha constatado la firma por parte de Marc-André ter Stegen de una «autorización» para que el club tramite a LaLiga «el informe médico preceptivo» al respecto de su operación en la espalda, informa Europa Press. Así, se cierra el expediente disciplinario del portero alemán y se le devuelve la capitanía «con efecto inmediato».

«El FC Barcelona informa que el jugador ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del club tramiten a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica», ha indicado este viernes la propia entidad blaugrana con un comunicado oficial.

«Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato», ha concluido la breve nota de prensa del Barça.

Con este movimiento, se da marcha atrás tan solo un día después a sus medidas de presión sobre el guardameta germano en su conflicto por un periodo de recuperación que afecta para inscribir a los fichajes.