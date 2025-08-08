La UEFA multa a Lewandowski y Yamal por «incumplir normas de control antidopaje»

La UEFA ha anunciado sus sanciones de la Comisión de Control, Ética y Disciplina, por la que han sido apercibidos, con diferentes castigos, Hansi Flick, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, entre otros jugadores.

Al entrenado del Barcelona le han impuesto un partido de sanción por vulnerar los principios generales de conducta y las normas básicas de comportamiento decente, conforme a los artículos 11.1 y 11.2 (b) del Reglamento Disciplinario. por su comportamiento en el partido que disputó su equipo en las semifinales de la Champions League ante el Inter, en el que dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido y, después, indicó que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro.

Así, Flick, que también ha sido castigado con una multa de 20.000 euros, como a su ayudante Marcus Sorg, no podrá sentarse en el banquillo en el estreno del Barcelona en la competición europea.

Las sanciones a Robert Lewandowski y Lamine Yamal son meramente económicas: 5.000 euros para cada uno por no atender «de inmediato» las instrucciones del oficial de control antidopaje de la UEFA y por no dirigirse «sin demora» a la estación de control para someterse al control, en contra de lo estipulado en los artículos 21.8 y 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA.

Además, el Barcelona recibió una amonestación de 5.250 euros por lanzamiento de objetos y otra de 2.500 euros por lanzamiento de bengalas.