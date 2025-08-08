Ter Stegen recula ante el Barça: «Estoy plenamente dispuesto a colaborar con el club»

El gran protagonista del verano en el Barcelona ha roto su silencio. Después de semanas de conflicto entre Ter Stegen y el club, desde la no firma del informe médico por parte del alemán a la degradación temporal de su condición de capitán y la apertura de un expediente, el meta azulgrana ha transmitido su punto de vista sobre la operación que desencadenó el enfrentamiento y ha tratado de acercar posiciones con la entidad en busca de una solución pacífica.

«Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir», asegura el portero en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

«En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad», asevera Ter Stegen sobre su operación de espalda, una decisión que tomó «tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por los títulos».

Respecto a la necesidad del Barcelona de aprovechar la baja del alemán para generar un espacio salarial con el que inscribir a Joan García, Szczesny y Rashford, sostiene que todas estas contrataciones y renovaciones se efectuaron antes de su intervención. «Por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta».

Ter Stegen defiende su profesionalidad y el cariño que profesa hacia la entidad azulgrana –«mi compromiso con estos colores sigue siendo total»–, a lo que añade su predisposición para alcanzar una solución pactada. «Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida».