Kylian Mbappé niega haber sufrido problemas de salud mental en el Madrid: «Eso es algo muy serio»

Kylian Mbappé ha roto el silencio sobre su discreto arranque en el Real Madrid. En su primera entrevista concedida a un medio español desde su llegada al club blanco, el delantero ha admitido que no jugó bien durante el primer tramo de la temporada, pero ha descartado que ese bajón tuviera que ver con su salud mental. «Eso es un tema muy serio», ha asegurado, subrayando que hay personas que realmente sufren y que no todo en el fútbol se puede justificar desde ahí.

La conversación ha tenido lugar en las gradas del Santiago Bernabéu, en una entrevista emitida este domingo en 'El Objetivo', el programa que presenta Ana Pastor en LaSexta. Mbappé ha mostrado su faceta más madura y ha aprovechado el espacio para hablar no solo de su rendimiento deportivo, sino también de la presión, del impacto emocional del éxito y de cómo el fútbol necesita dejar de tratar a los jugadores como superhéroes.

Al principio de la entrevista, Mbappé se ha centrado sobre todo en el presente. Ha explicado que, en este momento, está completamente volcado en el fútbol, ya que el calendario obliga a jugar cada tres días y eso le deja poco margen para otras cosas. Aun así, ha asegurado estar cumpliendo el que siempre ha sido su sueño, pues su amor por el club blanco viene de lejos, alimentado por ídolos como Zidane y Cristiano Ronaldo.

Preguntado por la presión mediática, ha admitido que nunca se preparó para la fama, que solo soñaba con ser un gran jugador. Pero la exposición llegó, y con ella una intensidad constante que ha tenido que aprender a gestionar. A veces lo ha hecho bien, a veces no tanto. Lo ha reconocido con bastante lucidez: «todo el mundo tiene su historia, solo que la mía es más visible que la del resto».

También ha hablado de su entorno más íntimo, especialmente de su madre. Ha aclarado que no es su agente, como muchos piensan, pero sí una figura clave, igual que su padre. Ha recordado que, pese a tener talento desde pequeño, fue un niño normal, criado en un barrio obrero, con amigos, calle y pelota. No quiere proyectar una imagen de privilegio. Por eso ha confesado que no le gusta conceder entrevistas —prefiere el silencio—, aunque a veces ve necesario explicarse para evitar que otros rellenen los vacíos a su manera.

Responde a los insultos racistas

En este punto, Ana Pastor ha insistido especialmente en el tema del racismo. Mbappé ha explicado que, desde que ha alcanzado el éxito, siente la responsabilidad de devolver parte de lo recibido. Por eso, en 2020 puso en marcha su fundación, Inspired by KM, centrada en apoyar a niños de París en su inserción educativa y laboral.

Respecto a los insultos racistas que tan a menudo reciben él y sus compañeros, los ha definido como una lacra estructural que va mucho más allá del fútbol. Aunque ha reconocido ciertos avances en los estadios, ha insistido en que todavía no son suficientes.

Sin victimismos, ha señalado que lo verdaderamente preocupante no es que le insulten a él —porque cuenta con recursos para defenderse—, sino que ese mismo odio recaiga sobre un niño anónimo y sin herramientas. Por eso ha apelado directamente a quienes elaboran las normas.

También ha recordado el momento en el que decidió posicionarse públicamente contra la extrema derecha en Francia. Fue durante la campaña electoral, cuando respaldó el cordón sanitario para frenar a Marine Le Pen. Ha explicado que lo hizo por «coherencia», porque esos son los valores que defiende y que considera necesarios para construir un mundo mejor. Al mismo tiempo, ha dicho que respeta a los deportistas que optan por no posicionarse. Cada uno, ha añadido, es libre de hacer lo que crea.