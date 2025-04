¿Por qué Mbappé habla español tan bien? El Real Madrid tiene mucho que ver

Ha pasado ya casi un año desde que Kylian Mbappé (París, 1998) aterrizó en el Real Madrid, aunque, durante estos meses, el francés ha sabido adaptarse a la perfección al equipo blanco. El delantero galo ha sabido resarcirse de las dudas de los primeros partidos hasta convertirse en un pilar fundamental para Carlo Ancelotti, y en el máximo goleador del club en su primera temporada, con 32 tantos (hasta ahora).

El club presidido por Florentino Pérez no ha sido el único ambiente en el que hemos visto cómodo al exjugador del PSG, que también ha sabido aclimatarse a su nueva vida en España. Buena prueba de ello es su reciente decisión de dar su primera entrevista en un medio de comunicación español: la podremos ver en el programa El Objetivo, presentado por Ana Pastor, que emitirá este domingo 6 de abril la charla del futbolista francés con la periodista de La Sexta.

Primera entrevista en España de Kylian Mbappé.



▶️ Este domingo, a las 21:30h con @_anapastor_ #ObjetivoMbappé pic.twitter.com/BMCtHBLrMx — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 1, 2025

En esta conversación, el astro madridista no sólo se ha atrevido a hablar durante casi una hora sobre todo tipo de temáticas, sino que también lo ha hecho de forma íntegra en castellano. «Él se quita mérito, dice que el francés y el español son parecidos. Pero no es fácil hablar de todo tipo de temas una hora entera», comentó la presentadora hace unos días en una charla para Radio Marca sobre los entresijos de esta entrevista.

Sin embargo, lo cierto es que este gran dominio del español viene de muchos años antes de que Mbappé llegara a España para jugar en el equipo de sus sueños. Eso sí, el Real Madrid tiene un papel muy importante en el motivo por el que decidió aprender esta lengua, según reveló hace meses.

El gran dominio de Mbappé con el castellano

Antes de aterrizar en España, lo cierto es que Kylian Mbappé ya había sorprendido a muchos aficionados al fútbol al demostrar sus habilidades para hablar en castellano. Lo hizo por primera vez en febrero de 2022 cuando, tras un partido de Champions contra el Real Madrid, mostró por primera vez el manejo de nuestra lengua.

También lo había hecho durante su etapa en el Mónaco, donde el deportista continuó formándose para controlar nuestra lengua, algo que mostró su propio equipo en un vídeo en el que Mbappé asistía a aprender español con una profesora.

También lo había confirmado en su momento uno de sus excompañeros de equipo en el PSG, el centrocampista español Pablo Sarabia, que explicó que gracias a su dominio podía comunicarse con él sin problemas: «Mbappé habla bien en español, me contesta a veces en español. Tenemos buena relación. Hombre con Ney, también por el idioma, es un poco más fácil. Aunque con Mbappé también hablo y he sabido de él esta cuarentena», contó el futbolista español en 2020 en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El motivo por el que Mbappé habla español perfecto: el Real Madrid tiene que ver

Mucho tuvo que ver el Real Madrid en su decisión de aprender a hablar español. El francés, que ha admitido en más de una ocasión que se hizo aficionado de los blancos gracias a sus dos grandes ídolos, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, llevaba mucho tiempo queriendo vestir la camiseta. Tanto que decidió aprender castellano desde pequeño por si algún día llegaba a jugar en el Santiago Bernabéu.

Así lo aseguró el día que fue presentado como jugador del Real Madrid al ser preguntado por este dominio tan bueno del español: «Empecé en el colegio. No era el mejor, pero en español siempre iba al cien por cien porque mi sueño era jugar en el Madrid. Cuando llegas y hablas el idioma, es más fácil adaptarse. Puedo mejorar, tengo mucho que aprender. Hablar todo el día en español me ayudará a mejorar», desveló entonces, mostrando la importancia que había tenido su club actual.

Asímismo, su etapa en el PSG, donde coincidió con hispanohablantes como Marco Asensio o Fabián, también le ayudó mucho a mejorar con el idioma: «Luis Enrique, Pochettino y muchos compañeros me ayudaron en el PSG. No tengo miedo de hablar y hacer errores. Si hago errores o cosas no buenas, es mejor que la gente me diga cómo es. No tengo problema, quiero mejorar lo más rápido posible», aseguró en esta misma rueda de prensa.