Mbappé: «Las ofertas son buenas pero solo tengo al Madrid en la cabeza, quiero marcar una época aquí»

Con un castellano casi académico comparece Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu para conceder su primera entrevista desde que firmó por el Real Madrid. Lo hace para el programa 'El objetivo' de La Sexta. La afamada periodista Ana Pastor es la encargada de exprimir a uno de los mejores jugadores del mundo y el fichaje estrella del club blanco. El atacante quiso dejar un mensaje muy claro al madridismo: «Estoy aquí en Madrid y quiero marcar una época. Las ofertas son buenas, pero sólo pienso en el Madrid. Sólo tengo al Madrid en mi cabeza«.

«Estoy muy bien, me siento bien, feliz de estar aquí y vivir una nueva etapa y descubrir un nuevo país. Me lo paso bien en España... Soy un chico que se ve en mi cara como estoy y ahora estoy feliz», se arrancaba el francés, vestido de naranja. «Al final estoy muy centrado en el fútbol, tenemos partido cada tres días, el calendario ahora es impresionante. Tenemos muchos partidos y la verdad que no tenemos tiempo para otras cosas si queremos hacerlo bien. Pero intento descubrir la ciudad de Madrid, la cultura española, la comida... Voy paso a paso, pero soy un poco mejor en la cultura española«, añadía.

El delantero explicó su elevado nivel de español. «Pienso que es un esfuerzo que tienes que hacer cuando llegas a un nuevo país. Quiero descubrir una nueva cultura y, antes de ser futbolista del Real Madrid, soy un chico que viene a vivir a España. Hay que hablar. Ahora tengo un problema porque, ahora que hablo un poco, la gente habla demasiado rápido y a veces no entiendo. Tenía muchos compañeros y entrenadores en París que hablaban español. Y para un francés es más fácil hablar español porque los dos idiomas son latinos y es más fácil aprender español que inglés». Y destacaba lo que más le gustaba de España: «Lo primero que me gusta es la gente, es muy amable y abierta con otros. Puedo sentir el cariño de la gente de Madrid y de España cuando viajamos fuera de casa».

Mbappé también habló de la influencia del Real Madrid en sus inicios. «Lo único que quería era jugar aquí, en el Bernabéu, con la camiseta, la gente que grita mi nombre, marcar goles... ser feliz», apuntó y lo justificó: «Empecé como fan de Zizou, con los Galácticos. El Madrid es el mejor club del mundo, tiene un aura que los otros no tienen. Tenía este sueño que después se convirtió en objetivo y ahora es una realidad», afirma rotundo. «Tenía doce o trece años, no hablaba español, solo francés, y conocí a Zidane. Fue un placer, Estuve una semana aquí y cuando volví a Francia tenía toda la ropa del Madrid. El club ya me quiso fichar entonces pero no estaba listo, era muy joven y fue una buena decisión».

No fue difícil elegir entre el Real Madrid o el dinero



Recibió presiones de Macron para que no dejara el PSG: «Son cosas que no esperaba en mi vida, solo jugar al fútbol y ser un gran jugador. Tratas de manejarlo de la mejor manera posible pero también eres humano y todo el mundo tiene su historia de vida». «Tengo el cariño de mi país pero era un sueño que tenía desde hace tiempo. Tienes que hacer lo que crees y la gente tiene que entenderlo«, añadió. Y explicó su relación con Florentino incluso cuando decidió quedarse en París cuando estaba todo hecho para jugar en el Bernabéu: «No fue fácil [su traspaso al club blanco], pero la verdad es que con el presi yo he tenido siempre una buena relación, porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le dije que me quedaba en París», aseguraba y se refería a Florentino: «Siempre ha tenido cariño y buenos mensajes para mí, eso cuenta mucho. También con mi familia, que es muy importante para mí, y eso se nota. Son diferencias que se marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mí, y eso para mí es muy importante. Por eso tengo un gran respeto por él». Y desvelaba: «Siempre le digo que voy a dar el máximo por el club y por él también, para que los madridistas sean felices».

El delantero asegura que sabe gestionar las cifras que se manejan a su alrededor: «Las cifras son importantes, no tengo problemas en hablar de dinero, pero hay cosas más importantes, y yo quería jugar en el Real Madrid. El dinero es importante, seguro, pero para mí lo más importante es ser feliz en el campo y en mida y sabía que aquí lo sería». Y en este sentido desveló cómo se decidió por ir al Madrid: «Hablo mucho con mis padres, y un poco con todo el mundo, pero al final la decisión es mía».

Mi madre no es mi agente, es mi madre. Lo único que quiere es lo mejor para sus hijos



Mbappé recordaba su pasado: «Yo tenía clarísimo que iba a acabar aquí, es lo quería de niño, en mi corazón, siempre estuvo en mi cabeza. De pequeño era un niño normal que tenía un sueño. Seguro que tenía un talento para el fútbol pero era un niño normal. Tenía que ir al colegio porque es importante pero lo más importante es el fútbol». Y recordaba la figura de su madre: «La gente siempre ha tenido una imagen dura de mi madre pero es normal porque en el mundo del fútbol no quieren que haya muchas chicas. Mi madre hace muchas cosas importantes para mí, como mi padre. Los dos han sido muy importantes para mi camino y para llegar aquí y realizar mi sueño».

«Antes que futbolista soy un hombre normal, que vive en la vida, ve las cosas que pasan con sus cosas que le gustan y las que le dan pena, le enfadan y al final doy mi opinión con los valores que tengo y pienso que son buenos para mí y para el mundo», explicaba. Llegados a este punto, Mbappé habló de su Fundación, destinada a ayudar a los niños: «La educación es clave, intento tener la vida más normal posible, aunque seas famoso. Quiero dar la imagen de un tío normal, aunque en el campo no lo sea por mi juego. Como he dicho, tenía un talento pero también la suerte de conocer a buenas personas. Ahora estoy yo en el otro lado, tengo que cuidar yo a los niños. Hago lo máximo que puedo, espero que vaya creciendo para ayudar a la mayor cantidad de chicos posible». E insistió: «Lo más importante es aprender a vivir juntos. Todos podemos aprender de todos. Es el mensaje principal de mi Fundación. Vienen de orígenes diferentes pero nos sentamos en la misma mesa. No puedo cambiar el mundo pero puedo poner de mi parte y si lo hacemos todos, podemos tener un mundo mejor».

Podemos aprender de todo el mundo y podemos vivir juntos



El racismo también salió a la palestra: «Hay que pararlo, hay que hacer acciones, no basta con hablar. La gente que hace las reglas, en mi opinión, cuando vemos lo que pasa no es suficiente. Es mejor, en todos los países, pero no es suficiente». «Es muy difícil para nosotros, pero somos famosos y la gente nos cuida. Un niño que va a la escuela está sólo. Nuestra responsabilidad es decir a la gente que estamos todos juntos en este camino», añadía. El francés asegura que no tiene miedo a opinar y a decir las cosas que piensa: «A veces en mi país se me criticaba por hablar, pero antes que futbolista soy una persona normal que se alegra, se apena, se enfada, y al final doy mi opinión con mis valores porque creo que es bueno. No tengo miedo en dar mi opinión, pero entiendo que haya futbolistas que no quieran hacerlo. No tengo problema en hablar con la gente si creen que me equivoco, eso pasa en la vida».

«El día de la presentación estuve muy nervioso. Me dejaron cinco minutos solos y fueron los cinco minutos más largos de mi vida», bromeó. «Sí que me lo imaginaba porque sabía que la gente me esperaba y el Madrid me decía que iba a venir mucha gente, que era una locura. Pensaba en todo el camino que había hecho para llegar hasta aquí», añadía y apuntaba: «Antes de los partidos estamos siempre concentrados, animando a todo el mundo, que todos se sientan importantes. Cada partido tiene su historia, pero sabemos que aquí hay que ganarlos todos».

«Ancelotti es un poco de todo, sabe cuándo tiene que ser padre, jefe, amigo, entrenador... Es un entrenador de leyenda, tiene una experiencia de la no necesito hablar. Ha hecho historia aquí y quiere seguir haciéndola», aseguraba y desmentía que tuviera mala relación con Vinicius: «Somos dos jugadores famosos que pueden marcar la diferencia pero siempre cuando vine lo hice pensando en jugar con él. No me imagino el Madrid sin Vini. Estamos en la parte más decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar». Y se le preguntó por Cristiano Ronaldo: «Es debate y tiene que haber debate pero a mí no me afecta. Tú has hablado de Cristiano, que sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho en mi carrera y bien. No es una cuestión de posición sino de animación, de cómo te conecta con el juego. El resto es debate».

Nadie diría el mejor recuerdo que guarda el francés: «Siempre me quedo con los títulos. La gente se queda con el día del City, pero soy un fan de las primeras veces, como el primer gol, también la noche del City, porque a la gente le encantan las noches de Champions, pero pienso sobre todo en el primer gol, porque es un sueño que tienes de niño». Le preguntaron por el Balón de Oro: «El Balón de Oro es personal, yo he dicho siempre que jugar aquí es lo más importante. Ser parte de la historia del mejor club del mundo no tiene precio, así que me quedo con ganar la Champions. ¿Goles? quiero marcar goles, pero lo más importante es hacer historia aquí y ganar muchas copas, la Liga, la Champions...».