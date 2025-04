La vida de Mbappé: orígenes, una infancia rodeada de violencia y cuánto dinero gana como futbolista

Tuvieron que pasar varios años para que Kylian Mbappé, con desplante al Real Madrid de por medio, vistiera por fin de blanco. El delantero galo fichó hace casi un año por el equipo de sus sueños y, aunque la travesía no ha sido fácil durante estos primeros meses, lo cierto es que ya ha conseguido posicionarse como un pilar fundamental en el club merengue. Así lo certifican sus 32 tantos (hasta el momento) durante esta temporada, que lo convierten en el máximo goleador del equipo.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo, algo de lo que sin duda hablará este 6 de abril en la que será su primera entrevista en un medio de comunicación español. El Objetivo de La Sexta emitirá este domingo la conversación del futbolista francés con la presentadora Ana Pastor, en la que Mbappé abordó temas deportivos, pero también personales y sociales. «No esquiva ninguna pregunta, se moja y lo hace con argumentos. Tiene opinión propia y no teme compartirla. Es muy maduro para tener solo 25 años», contó la periodista en Radio Marca.

Primera entrevista en España de Kylian Mbappé.



▶️ Este domingo, a las 21:30h con @_anapastor_ #ObjetivoMbappé pic.twitter.com/BMCtHBLrMx — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 1, 2025

Su trayectoria profesional es bien conocida, pero sobre su vida más íntima se saben mucho menos datos. El galo siempre se ha mostrado muy discreto en torno a su familia y sus relaciones, aunque sí han trascendido algunos secretos. Te contamos todo lo que debes saber sobre Kylian Mbappé.

Sus orígenes y el violento barrio de París en el que se crio

El ascenso a la fama de Mbappé no puede entenderse sin las figuras de sus padres, Wilfried Mbappé, un exfutbolista y entrenador de origen camerunés y nigeriano, y Fayza Lamari, una argelina que destacó como jugadora de balonmano durante su juventud y después en el mundo de la abogacía.

El padre del astro madridista llegó a Francia como refugiado y en 1990 aterrizó en el AS Bondy, donde conoció a Lamari, que jugaba en la sección de balonmano de este mismo club. La pareja acabó formando una familia en el suburbio de Bondy, situado en las afueras de París, a apenas 10 kilómetros del centro.

No fue una infancia fácil para el futbolista francés, que descubrió el deporte como una forma de alejarse de la violencia que imperaba en las calles donde había crecido, a la sombra de su padre. El barrio parisino es, desde hace años, una de las zonas más pobres y conflictivas de Francia, marcada por los violentos disturbios y la fortísima inmigración (especialmente de procedencia magrebí y subsahariana).

Mientras soñaba con ser Cristiano Ronaldo, su gran ídolo, Mbappé también compaginó el amor por el esférico con el conservatorio del barrio, donde estudió flauta desde los 6 hasta los 11 años. Fue su maestra Céline Bognini la que le transmitió esta pasión por la música y a la que el galo se ha referido en múltiples ocasiones con palabras de agradecimiento.

Cristiano Ronaldo era el gran ídolo de Kylian Mbappé

Los Mbappé, una familia de futbolistas

La pasión por el fútbol es palpable en la familia Mbappé, que ha hecho del deporte rey una auténtica profesión familiar. No es de extrañar que sea así, pues el patriarca, Wilfred, también había sido futbolista y posteriormente entrenador del AS Bondy e inculcó el amor por la pelota a sus dos hijos, Kylian y Ethan, que también ha jugado en las filas del PSG esta temporada.

También es futbolista Jirès Kembo Ekoko, el hijo adoptivo de los Mbappé, que es como uno más de la familia. El exdelantero congoleño, retirado desde 2019, perdió a su padre en un fatal accidente y el progenitor de los franceses, que había jugado con él en el Mundial de 1974, decidió tulelarlo como si fuera su propio hijo.

Aún así, su hijo mayor, Kylian, siempre fue una gran promesa y el camerunés supo ver muy bien el talento y la velocidad del pequeño, convirtiéndose a muy temprana edad en su entrenador. Con tan sólo seis años, comenzó a mostrar su destreza en las filas del AS Bondy y, con 14 años, se incorporó a las categorías inferiores del A. S. Monaco, donde también debutaría como futbolista profesional.

Llegaría entonces la cesión al PSG, con opción de compra obligatoria al año siguiente de 180 millones de euros, y su consagración como presente del fútbol. Desde ahí, el francés no ha dejado de crecer y apunta ya a ser uno de los más grandes de la historia. Su llegada al Real Madrid supondrá un punto de inflexión para su trayectoria, al menos a nivel europeo, pues será también su primera experiencia fuera de la Ligue 1 francesa.

El extenso y desconocido currículum amoroso de Kylian Mbappé

Mientras que sus éxitos no dejan de resonar allá donde va, lo cierto es que el Mbappé ha tratado de mantenerse hermético en lo que a su vida personal respecta. Sonados son los rumores de romance con la actriz Emma Smet, Alicia Aylies, Aviv Sarah Meiri o con Camille Gottlieb, la hija de Estefanía de Mónaco, aunque él nunca ha querido confirmar nunca su relación de manera oficial con ninguna de estas mujeres.

Más conocido fue su noviazgo con la modelo parisina Ines Rau, conocida por ser la primera conejita Playboy transgénero de la historia. Pese a que inició su transición a los 16 años, no fue hasta los 24 que empezó a pronunciarse como una mujer trans. El nuevo jugador del Real Madrid y su exnovia, de 33 años, se dejaron ver juntos durante unas románticas vacaciones de verano, pero no llegaron nunca a pronunciarse sobre su relación.

Avant tout et si Mbappé aimait les transsexuelles au lieu des femmes ? Ici on le voit avec une transsexuelle du nom de « Inès Rau » pic.twitter.com/2WuoW1cmHA — CapitaineGon 🎣 🍀 (@capitainegon) October 5, 2023

Meses antes de su llegada al Real Madrid también se le había relacionado con dos talentos de nuestro país. La primera fue la actriz Ester Expósito, con la que el futbolista interaccionó en más de una ocasión a través de sus redes sociales, aunque la cosa no pasó más allá de unos cuantos 'me gusta'. La otra, la cantante Lola Índigo, a la que el delantero galo siguió hace varios meses en Instagram, causando la histeria de muchos aficionados madridistas.

El dinero que ha ganado Mbappé como futbolista

Convertirse en el futbolista más mediático de los últimos años también ha supuesto un verdadero cambio para la economía de Kylian Mbappé. El delantero, ídolo en Francia, puede presumir de competir con los más grandes de la historia a nivel ingresos: cobraría un total de 14 millones de euros netos anuales en el Real Madrid, más 30 de prima, según RMC Sports. Sin embargo, se trata de una cantidad inferior a la que cobraba en el PSG: 72 millones de euros anuales.

De esta manera, se estima que su patrimonio asciende a unos 250 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Una fortuna que aumenta tras su fichaje por el Real Madrid. Al salario millonario que recibe el galo por vestirse de blanco se suman sus importantes contratos con marcas como Nike, la empresa de belleza Bulk o EA Sports, además de la compañía de relojes de lujo Hublot, que también patrocinaba a Pelé.