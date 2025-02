Jenni Hermoso ya no necesita protección

En una lista en la que se incorporan con respecto a la de septiembre Salma Paralluelo, Anna Torrodà, Ivana Andrés, y se caen Eva Navarro, Rosa Márquez, María Pérez y Claudia Florentino, regresa Jennifer Hermoso a la selección, para enfrentarse a Italia y Suiza ... en la Nations League, después de una no convocatoria en la que hubo muchas preguntas y pocas respuestas. Como ayer, en la conferencia de Montse Tomé tras su segunda lista como seleccionadora. Despejó las preguntas comprometidas y resolvió en más de una ocasión con el «son decisiones deportivas».

Fue su respuesta ante las preguntas de por qué ahora sí Hermoso y antes no, si ya había pasado el peligro que amenazaba a la jugadora, razón por la que no fue convocada para los partidos ante Suecia y Suiza del pasado septiembre. «Cuando terminó aquella concentración nos pusimos en contacto con ella. No había ningún problema. Decidimos no traerla para protegerla. Es una decisión deportiva, pero engloba muchas cosas y lo sabemos los que estamos trabajando día a día». Y ahondó después: «La Federación está trabajando mucho. Cuando hablo de aquella no convocatoria hablo de temas deportivos. Desde el Mundial había jugado dos partidos, pocos minutos. Entendimos en aquel momento en que el foco estaba puesto en aquel tema [el beso de Rubiales y las siguientes acciones], pensamos que ahora es menos. Era especial, porque había mucha parte humana, pero tomo decisiones deportivas».

Las mismas que esgrimió cuando se le preguntó por las ausencias de Patri Guijarro y Mapi León. Ambas renunciaron ya al pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se despidieron de la anterior convocatoria al considerar que no se habían producido los cambios esperados y que ellas reclamaban en septiembre de 2022 y reiteraron en este 2023, secundadas por jugadoras de todas las épocas.

Tomé explicó las bondades de las dos jugadoras, pero negó cualquier contacto con ellas desde aquella despedida en Alicante que se produjo sin sanciones por intermediación del Consejo Superior de Deportes. «Fueron convocadas porque creíamos que eran las mejores para aquellos dos partidos. Les transmití en aquel momento por qué habían sido convocadas. Cuando terminó la concentración, ellas me trasmitieron con total libertad lo que sentían y yo les dije lo que pensaba: respeté su decisión de no estar y de irse. Y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Las seguimos las valoramos, son importantes en sus clubes. Respetamos las decisiones que han tomado y no hay mucho más que decir». Deja la puerta abierta, pero que sean ellas las que la abran.

Tomé, que fue designada en su puesto como interina, con fecha de caducidad los dos primeros partidos, sigue en el banquillo al menos una convocatoria más. La respaldan los resultados: victorias ante Suecia, 2-3, y Suiza, 5-0. Y, para Tomé, también las jugadoras. «La relación con ellas es buena, es profesional y no hay que especular en ese sentido», señaló para despejar esas informaciones que sobrevolaron la anterior convocatoria en la que ella dijo haber hablado con las futbolistas y estas negaron la mayor. «Es un tema que me gustaría ir zanjando. En ningún momento dije que había hablado con todas. Lo expliqué después. Sí, para esta convocatoria no he hablado con todas. Como tampoco lo hice en la anterior. No se me preguntó por todas; si me lo hubieran preguntado, hubiera dicho que no».

Recordó que ha estado trabajando con muchas de ellas durante los últimos cinco años, pero también dejó recado para el pasado, ese que tanto quieren dejar atrás: «He estado con muchas de ellas bajo otras directrices, haciendo mi trabajo de manera profesional. Pero no era yo quien decidía -no quiso comentar nada sobre su antiguo jefe, Jorge Vilda, ahora seleccionador de Marruecos-. Son muy profesionales. La relación siempre fue buena. Podéis preguntar a cualquiera y seguramente ninguna os dirá nada malo. No he sentido falta de confianza. Hemos hablado las cosas que había que hablar. La comunicación es la base para solucionar cualquier conflicto».

Todavía con las nubes judiciales amenazando el cielo de la Federación, quieren centrarse en el balón, en Italia (día 27) y Suiza (31). Y ver la luz por encima de la tormenta: «Nuestro objetivo es estar en los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que se puede clasificar. Las jugadoras tienen muchísimas ganas de hablar de fútbol y de que pase todo esto». También Tomé.