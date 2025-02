La sentenciada Montse Tomé dio su segunda lista. Estaba sentenciada, en la cumbre de Oliva con el presidente del CSD las jugadoras impusieron su salida tras los dos partidos de su debut, pero, resueltos con sendas victorias ante Suecia (2-3) y Suiza (5-0) ... , ahí sigue. Y seguirá de seleccionadora también en las visitas a Italia y Suiza (lo que no quiere decir necesariamente que al frente de la selección).

La vuelta de Jenni Hermoso es la gran novedad tras su ausencia anterior, «para protegerla» de algo que nunca se aclaró. Ha habido despidos en la Federación, pero las personas que componían la expedición de la selección entonces son exactamente las mismas que van a acompañar ahora a las jugadoras (con la excepción de dos componentes nuevos del cuerpo técnico: Abel Mourelo como segundo y un readaptador del que Montse ha dicho que se llama Victor).

Hoy Tomé ha dicho que Jenni no estuvo porque era lo mejor «para ella y PARA TODOS». ¿No sería entonces al revés? ¿Quizás los que se protegían entonces de Jenni eran los componentes de la estructura del fútbol femenino de la RFEF? Jenni resultaba incómoda para a los responsables federativos. Lo que ha salvado de momento a Montse ha sido precisamente eso, acceder a la pérdida de control de las chicas, asumir el pim, pam, pum de todos y todas, a la par que ser el chivo expiatorio de lo que se cueza alrededor de la selección.

Pero todo sigue igual, parece. Mapi León y Patri Guijarro se mantienen fieles a sus principios. Ellas asumieron que no volverían si no cambiaban las cosas. Y no vuelven porque no ha cambiado nada. Montse dice que no han vuelto a saber nada de ellas desde que dejaron la concentración: «Respetamos su decisión; necesitamos jugadoras que estén dispuestas a venir». Seguimos igual, con las dos mejores jugadoras del mundo en sus posiciones viéndolo por la tele.

Ana Torroda y Jenni en lugar de María Pérez y Rosa Márquez (ambas vuelven a la sub 23), Ivana por Florentino, más Salma por Eva Navarro son el resto de cambios. Llama la atención la salida de la extremo del Atlético, determinante en su club y fundamental en el Mundial. Inexplicable. Montse ha vaciado la selección de colchoneras. Pese a su excepcional temporada o a que Carmen Menayo es la única central zurda convocable de la Liga F. Curioso, porque la seleccionadora es una asidua al Cívitas. Debe ser que no le gustan. O que ve, pero no mira. O que prefiere esperar a escuchar lo que le digan para hacer la lista. Porque llegados a este punto, a saber...