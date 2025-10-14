La increíble paradoja de San Marino: necesita recibir una goleada para tener opciones de ir al Mundial

El galimatías en el que se ha convertido la clasificación para el Mundial 2026 en la zona Europea, con plazas otorgadas directamente por las eliminatorias que se están disputando estos días por todo el continente, y otras fruto de la repesca en la que ... entrarán incluso selecciones de la Nations League, ha propiciado una atípica situación. San Marino, último equipo del grupo H de clasificación con 7 derrotas en 7 partidos y una diferencia de goles de -31 (1 a favor y 32 en contra), tendrá más opciones de estar en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá recibiendo una goleada ante Rumanía que ganando su último partido del grupo.

La raíz de este insólito escenario está en las dos históricas victorias que la selección de San Marino logró ante Liechtenstein en 2024 y que le dieron el liderato de su grupo en la liga D1 de la UEFA Nations League, con el consiguiente ascenso a la liga C.

Las eliminatorias, en forma de grupos, que actualmente se están disputando otorgan acceso directo a la cita mundialista a los 12 equipos campeones, mientras que mandarán a los 12 combinados nacionales que acaben segundos a una repesca. En la misma participarán 16 equipos, por lo que para completarla la UEFA da cuatro plazas a los líderes de cada una de las divisiones de la Nations League, siempre y cuando no hayan logrado el billete antes en las eliminatorias. Como esto suele ser lo habitual, esas plazas van goteando hacia las divisiones inferiores del torneo y pueden acabar beneficiando a equipos como San Marino.

Sin embargo, para poder acceder a esa repesca, la selección del microestado tiene todavía un obstáculo: Rumanía. Los rumanos, con quien comparte grupo en las eliminatorias de clasificación, también fueron líderes en su división de la Nations League, por lo que si San Marino quiere abrir la vía de la repesca necesita que consigan el billete a través de esas eliminatorias, bien directamente como campeones de grupo o con un acceso a la repesca con la segunda plaza.

Actualmente es Austria la que lidera el grupo H de clasificación con 15 puntos, seguida por Bosnia Herzegovina con 13 y Rumanía con 10. San Marino necesita que los rumanos venzan a los bosnios este miércoles para igualarles a puntos, y encajar después una goleada frente a ellos en la última jornada ayudaría a que Rumanía cerrara el pase al menos a la repesca como segunda de grupo por la diferencia de goles con Bosnia. Un apartado en el que, a falta de esos dos encuentros, Bosnia lleva ventaja pues tiene un +8, por un +5 rumano.

Es por todo ello que San Marino, la peor selección del mundo según el ranking FIFA, tiene aún opciones de estar en el Mundial de 2026 pese a ir última en su grupo de clasificación.