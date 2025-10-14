Suscribete a
La increíble paradoja de San Marino: necesita recibir una goleada para tener opciones de ir al Mundial

Clasificación para el Mundial 2026

Pese a ocupar la última plaza de su grupo de clasificación, una derrota abultada ante Rumanía le daría una oportunidad de estar en la cita mundialista

El equipo de San Marino, durante un partido de clasificación para el Mundial 2026
El equipo de San Marino, durante un partido de clasificación para el Mundial 2026 REUTERS
Miguel Zarza

Miguel Zarza

El galimatías en el que se ha convertido la clasificación para el Mundial 2026 en la zona Europea, con plazas otorgadas directamente por las eliminatorias que se están disputando estos días por todo el continente, y otras fruto de la repesca en la que ... entrarán incluso selecciones de la Nations League, ha propiciado una atípica situación. San Marino, último equipo del grupo H de clasificación con 7 derrotas en 7 partidos y una diferencia de goles de -31 (1 a favor y 32 en contra), tendrá más opciones de estar en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá recibiendo una goleada ante Rumanía que ganando su último partido del grupo.

