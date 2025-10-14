De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana

Más que convocar a los mejores futbolistas de España para confeccionar la selección más potente posible, a Luis de la Fuente le viene en cada ventana de oportunidades un cargamento de nitroglicerina. Es lo más viejo del fútbol, un apéndice sin solución: las lesiones de ... los jugadores. En la presente ventana, la selección ha extremado las precauciones ante futuras polémicas. Ha desconvocado a cinco jugadores con molestias musculares: tres del Barça (Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran este mismo lunes), uno del Real Madrid (Huijsen) y uno del City (Rodrigo). Esta noche se mide a Bulgaria en Valladolid (20:45, La 1) con el pase automático al Mundial 2026 muy encarrilado.

Durante años el virus Fifa aludía a las secuelas que sufren los clubes cuando sus jugadores regresan lesionados o sobrecargados después de uno o varios partidos con sus selecciones. Pero ahora que cada paso del futbolista se mide, y lo que no se mide no existe, la presión social sobre el seleccionador y su grupo de trabajo es muy alta..

El asunto se gestiona desde una contradicción evidente: los clubes, los aficionados y los propios jugadores son los primeros que desean recibir una llamada de la selección española. Porque eso se traduce para los actores en una ganancia de reputación, más prestigio en la hoja de servicios y lo crucial, más dinero en las cláusulas de los contratos o futuras transacciones. Y para los clubes es lo mismo. Todos quieren que los futbolistas jueguen en la selección, pero no que se lesionen. La parte beneficiosa del contrato, sí, pero no las obligaciones o las exigencias que conlleva..

«Me disgusta la lesión de cualquier futbolista, es lo más desagradable del fútbol. Que sea de un club u otro son circunstancias, pero es algo inevitable. No me gusta que se lesionen ni aquí ni en sus clubes», argumentó De la Fuente antes del partido con Georgia en Elche (2-0).

Este parón para las selecciones ha sido particularmente estresante para el 'staff' del seleccionador español. El lío comenzó con la convocatoria de Lamine Yamal, que arrastraba molestias por pubalgia precisamente de su anterior visita a la selección, aunque el jugador no se lo hizo saber a De la Fuente en la conversación que mantuvieron antes de hacer oficial la lista para jugar ante Georgia y Bulgaria. El seleccionador incluyó en la lista a la estrella del Barcelona, conocida el pasado 3 de octubre a las 11.30 de la mañana.

Polémica con Flick

Durante la rueda de prensa, la lesión de Lamine fue el centro de las preguntas de los periodistas. «Yo siempre jugué con molestias. Cualquiera que haya jugado al fútbol, sabe que siempre hay molestias», empezó en tono amable De la Fuente. Le lanzó una llamarada a Flick, que lo había criticado: «Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores». Y finalmente perdió los nervios al enzarzarse con un periodista a cuenta de la lesión. «Cuando termines la carrera de medicina, hablamos», soltó.

Con Madrid y Barça encima

Dos horas después de las palabras de De la Fuente y de sus críticas a Flick, el Barça comunicó una lesión de Lamine Yamal que no había referido antes a la Federación. Pubalgia, molestias en el pubis. El Barça, que nunca establece plazos de recuperación en los comunicados sobre las lesiones de sus jugadores, aseveró en su nota que Lamine estaría entre «dos o tres semanas de baja». Ayer ya estaba entrenando de azulgrana.

El pasado miércoles, la selección avisó de una nueva sustitución por lesión. Laporte, el central del Athletic, entró en lugar de Huijsen. El defensa del Real Madrid tiene una «lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda», según informó el club blanco.

En este clima de estrés con los dos clubes más influyentes de España presionando, la selección publicó que Huijsen «llegó con síntomas de fatiga muscular el lunes por la noche. El martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Madrid, por lo que se procede a su desconvocatoria…».

El siguiente en caer fue Dani Olmo, un día antes del choque con Georgia. El comunicado de la Federación ya ofrece secuelas de la polémica con Lamine. «El jugador llegó el lunes con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que hoy estaba planificado que hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda. Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular, de la que se ha informado a los servicios médicos del club». El Barça, que nunca establece plazos, informa ahora que Olmo será baja por dos o tres semanas.

Los liberados Lamine Yamal: Pubis. Nada más ser citado, el Barça anunció la recaída de su lesión y fue liberado de la selección. No jugó ante el Sevilla. Ya está con el Barça entrenando para jugar el domingo. Rodri: Isquiotibiales. 'Necesito parar', dijo jugando contra el Brentford y ni viajó a Madrid. Se da por hecho que el sábado jugará con el City. Huijsen: Sóleo. Jugó ante el Villarreal, se sumó a la selección y el miércoles la abandonó. El Madrid anunció 10 días de baja. No está descartado para Getafe. Dani Olmo: Sóleo. Entrenó con la Roja pero fue liberado el viernes, antes de Georgia. No está entrenando. Ferran Torres: Fátiga muscular. Liberado ayer tras jugar ante Georgia. Estará frente al Girona.

Ferran ha sido el último ausente en este juego de vigilancias al milímetro. Jugó ante Georgia y falló un penalti, pero no lo hará ante Bulgaria. «Tras completar el partido contra Georgia, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada. Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria».

La selección, ese lugar al que todos quieren ir, empezó la ventana sin los lesionados Rodri, Carvajal, Nico, Fabián, Fermín y Gavi. Ante Georgia se ausentaron Lamine, Rodrigo, Huijsen y Dani Olmo. Frente a Bulgaria faltará Ferran. Las lesiones, el cuento de nunca acabar. De seleccionador a desconvocador, el nuevo oficio de De la Fuente.