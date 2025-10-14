Suscribete a
fútbol - selección

De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana

Por la presión de los grandes clubes y la salud de los jugadores, el seleccionador no ha contado con futbolistas clave

La selección de los infravalorados

De la Fuente ha liberado ha cinco futbolistas ya en la selección para no correr riesgos
José Carlos Carabias

Valladolid

Más que convocar a los mejores futbolistas de España para confeccionar la selección más potente posible, a Luis de la Fuente le viene en cada ventana de oportunidades un cargamento de nitroglicerina. Es lo más viejo del fútbol, un apéndice sin solución: las lesiones de ... los jugadores. En la presente ventana, la selección ha extremado las precauciones ante futuras polémicas. Ha desconvocado a cinco jugadores con molestias musculares: tres del Barça (Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran este mismo lunes), uno del Real Madrid (Huijsen) y uno del City (Rodrigo). Esta noche se mide a Bulgaria en Valladolid (20:45, La 1) con el pase automático al Mundial 2026 muy encarrilado.

