El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes por acoger a la selección

En Valladolid, como antes en Elche o en cualquier otra ciudad española, los partidos que juega la selección son una fiesta del aficionado que no envuelve su pasión en la tradicional disputa Real Madrid-Barcelona, sino en el deleite de vestir una camiseta roja, ... llenar un estadio y animar al equipo nacional. Es lo que suele detectarse en las sedes a las que acude el equipo campeón de Europa: fervor popular, apoyo total y poca crítica. A diferencia de lo que sucedió en Madrid con el Santiago Bernabéu y la bronca a Morata contra Brasil que tanto disgustó a Luis de la Fuente. Detrás de ese entusiasmo de público, hay un negocio que fusiona el interés de los territorios, las cuentas de la Federación y los ingresos por la publicidad.

Valladolid será la sede del encuentro ante Bulgaria y, sin que sea norma ni esté siempre relacionado, en la Federación Española de Fútbol (RFEF) aceleraron la semana pasada la firma del contrato y presentación del acuerdo con Tierra de Sabor, la marca de garantía que certifica productos agroalimentarios de alta calidad de Castilla y León y que busca identificar el origen, autenticidad y excelencia de estos alimentos, que se caracterizan por su tradición, historia y calidad. Para las partes era cuestión prioritaria sellar el compromiso antes del encuentro en Valladolid, la sede de las Cortes de Castilla y León.

Por acoger partidos de la selección, las ciudades, las diputaciones o las comunidades autónomas pagan una cifra que varía según los casos y el tipo de promoción que se lleva a cabo. Una comisión de la RFEF se reúne y presenta las candidaturas a concurso, y según cuentan en la Federación «se decide la ubicación de los partidos de la selección en función de las instalaciones, la promoción y los activos comerciales que ofrecen».

Hace un par años el Ayuntamiento de La Coruña abonó a la Federación un montante de 400.000 euros por recibir el España-Islandia. Según comunicó el consistorio, sus competencias eran la promoción deportiva y el ocio, así como la información y divulgación de la actividad turística de interés y ámbito local. El acuerdo se aprobó en un convenio que se llevó a cabo a través del Consorcio de Turismo.

«Lo que se busca con la selección es diversificar las sedes por toda España y dar prioridad a los aficionados, que disfruten de la fiesta y de sus jugadores –aseguran fuentes de la RFEF–. El interés no es solamente económico, sino que se evalúan todas las condiciones del lugar que visitamos. La UEFA impone unas condiciones mínimas para los estadios, que casi todos los de primera división cumplen, pero aparte de eso analizamos las facilidades que se dan para el desempeño del trabajo de la selección, el tema de alojamientos, las condiciones de la ciudad».

Hace cuatro años, con Luis Rubiales al frente del organismo, la Federación establecía en su concurso para elegir estadio un mínimo de 300.000 euros, a lo que había que sumar otras partidas como un hotel de cinco estrellas para el equipo rival y comida para 300 vips, según informó la web especializada '2Playbook'. La venta de entradas y todos los recursos de publicidad son gestionados por la Federación, antes y ahora.

Cada acuerdo es distinto

Según dicen en la RFEF a ABC «cada acuerdo es distinto y no hay un canon base. A veces se gestiona por intercambio de publicidad en la zona led». Aunque sí se puede confirmar que las tarifas han crecido en los últimos tiempos más allá de los 300.000 euros y por encima de los 550.000 desde que la selección es campeona de Europa. «En ocasiones se negocia en función de si hay opción para el fútbol femenino, las selecciones inferiores o el fútbol sala. Lo que sí ha crecido es la demanda de peticiones para recibir partidos de la selección masculina. Y también los patrocinadores».

La Federación presupuestó en 2025 unos ingresos por publicidad de 81 millones de euros, de los cuales 54 corresponden a patrocinios no relacionados con la Supercopa de España, que se celebra en Arabia Saudí.

En el ámbito de la selección hay un sponsor técnico (Adidas), cuatro socios patrocinadores (Ebro, Mapfre, Iberdrola y Halcón Viajes), cinco patrocinadores oficiales (TCL, Victoria, La Roche Posay, Iberia y Tierra de Sabor) más once colaboradores oficiales.

En la Federación aseguran que la convulsión del beso de Rubiales a Jenni Hermoso provocó un desastre a nivel de patrocinadores en la selección femenina. «Lo normal es que hubiera habido un torrente de demandas, pero no se consolidó en casi nada porque pasó lo que pasó y ninguna marca quiere asociarse a los escándalos».

Según informan en el ente federativo, la situación ha cambiado desde el 16 de diciembre del año pasado, cuando Rafael Louzán accedió a la presidencia. «Ha cambiado todo porque con la estabilidad llegan los patrocinadores y los ingresos. Hay estabilidad y resultados. Ganar una Eurocopa y ser la selección número uno en el ránking genera una gran demanda de sedes y patrocinadores».