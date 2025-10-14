Suscribete a
El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes por acoger a la selección

Acoger un partido de la 'Roja' ronda entre 350.000 y 550.00 euros dependiendo de la ciudad y la promoción

Pablo Barrios: «Simeone me ayudó con la muerte de mi madre»

La selección, en el estadio de Elche
José Carlos Carabias

Valladolid

En Valladolid, como antes en Elche o en cualquier otra ciudad española, los partidos que juega la selección son una fiesta del aficionado que no envuelve su pasión en la tradicional disputa Real Madrid-Barcelona, sino en el deleite de vestir una camiseta roja, ... llenar un estadio y animar al equipo nacional. Es lo que suele detectarse en las sedes a las que acude el equipo campeón de Europa: fervor popular, apoyo total y poca crítica. A diferencia de lo que sucedió en Madrid con el Santiago Bernabéu y la bronca a Morata contra Brasil que tanto disgustó a Luis de la Fuente. Detrás de ese entusiasmo de público, hay un negocio que fusiona el interés de los territorios, las cuentas de la Federación y los ingresos por la publicidad.

