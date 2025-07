Joan Gaspart: «Figo es mi único enemigo, pero me gustaría darme un abrazo con él y zanjar el tema»

Apenas le quedaban cinco hojas al calendario del siglo XX, cuando el 24 de julio de 2000 se consumaba un hecho que conmocionó al planeta fútbol y que hasta ese día nadie creyó posible: Florentino Pérez presentaba a Luis Figo, capitán y estrella del FC ... Barcelona, como nuevo jugador del Real Madrid. «Nadie podía ganar esas elecciones a Lorenzo Sanz. Ni el Rey de España. Venía de conseguir dos Champions en tres temporadas cuando el Madrid llevaba sin ganarla más de 30 años». El que se expresa con esa rotundidad para ABC es Paulo Futre, que había colgado las botas dos años antes y en esos momentos hacía de bróker en operaciones de fichajes. Pero Florentino ganó esas elecciones: «Cuando me ve, me dice que soy el culpable de que él esté ahí».

Hasta entonces, Futre nunca había oído el nombre del presidente de ACS: «Me llama Santos Márquez (agente). Como portugués, piensan en mí para contactar con Figo. Enseguida me doy cuenta del empresario que era Florentino, pero cuando me dicen qué quiere, pienso que es una broma de 'Inocente, Inocente' y me pongo a mirar si hay cámaras».

Lo mismo debió creer José Veiga, representante de Figo, que colgó de inmediato a Futre cuando, delante de Florentino, le llamó para plantearle la situación: «Si en ese momento yo también cuelgo y me voy, creo que no se habría vuelto a escuchar de Florentino en el fútbol. Pero pensé que si podía pagar 72 millones, podía pagar diez más. Así que seguí hablando yo solo: sí, José, ok, sí... ¿Una comisión de diez...?».

Futre le traslada que Veiga quiere diez millones de comisión y Florentino contesta que puede llegar hasta seis, un 10 % de la cláusula de rescisión de Figo (60 millones). «Y ahí empezó todo. En Portugal doy charlas de motivación para empresas y explico cómo una venta que era imposible, con una mentira, con una palabra distinta, con un giro, puede cambiar todo».

Con una comisión de seis millones de euros de por medio, «una barbaridad para la época», Veiga ya no cuelga el teléfono. Al día siguiente está en Madrid para hablar de números con Florentino y después viaja a Holanda para reunirse con su representado, que estaba disputando la Eurocopa con Portugal. Figo, entre incrédulo y reticente, le pide que primero hable con el Barcelona. La casualidad quiso que el club catalán se encontrase también inmerso en un proceso de elecciones en las mismas fechas. «Veiga fue hasta dos veces a Barcelona a hablar con Gaspart. Pero le decía que no le podían subir nada hasta después de las elecciones, que terminaban una semana después que las del Real Madrid. Figo era una leyenda y era de los peor pagados en el Barça», asegura Futre.

Ahí comienza la broma de 'Inocente, Inocente' para Joan Gaspart, que, tras 22 años como vicepresidente de Núñez, era el máximo favorito para proclamarse presidente. «Figo y Veiga, como otros, venían a pedir mejoras cada poco. Era habitual, pero ese no era el momento», comienza explicando Gaspart a ABC. A sus 80 años, se mantiene activo en diferentes negocios, principalmente ayudando a sus hijos en la gestión de hoteles de la familia: «No soy de los que disfruta sentado en el sofá». Y le sigue hirviendo la sangre cuando recuerda el caso Figo: «Fue una enorme traición de Figo y una jugada maestra, pero ilegal, de Florentino. Esa supuesta cláusula de penalización no era legal y si la hubiésemos llevado a los Tribunales habríamos ganado. Pero Luis no quiso que denunciáramos y se fue al Madrid para zanjar el tema».

Aquella cláusula fue firmada por José Veiga y contemplaba una indemnización de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas en la época) si alguna de las partes se echaba para atrás en la operación. Con esa cantidad, Florentino Pérez cubría su promesa de pagar las cuotas de los socios del Real Madrid si Figo no venía de su mano al Bernabéu. El 16 de julio, Florentino (16.469 votos) ganaba las elecciones a Lorenzo Sanz (13.302 votos). La pelota estaba en el tejado de Figo. «Luis tenía muchas dudas. Veiga y yo nos vamos al Algarve para convencerlo. Para que veas el alcance, allí estaban todos los medios importantes del mundo. ¡Hasta la BBC! Figo fue el primer deportista de fuera de EE.UU. en dar una entrevista para la BBC americana», recuerda Futre.

Llamada del portugués

El domingo 23 de julio se confirma la victoria electoral de Gaspart y apenas terminada la celebración recibe una llamada de Figo, pasada la medianoche: «Me felicita y me dice que tiene un billete para Madrid y otro para Barcelona y que depende de mí cuál coge. Le pido que esté tranquilo, que eso que había firmado era ilegal, y que volviese a Barcelona y punto. Pero me pide un aval de La Caixa que cubra los 5.000 millones de pesetas que había firmado su representante, según él sin su consentimiento. Le digo que a esas horas no puedo conseguir ningún aval. Y que el Barça no puede asumir eso, no por dinero, sino por principios».

Tras cinco años juntos, Gaspart tenía una buena relación con Figo, ¿no le pidió que no lo hiciera? «Se lo dije, durante media hora al teléfono, porque además era muy amigo mío. Lo apreciaba mucho y lo respetaba. Le dije: no me hagas esto, Luis. Se lo pedí, se lo rogué… pero no me hizo caso. Entendió que esa penalización era un riesgo que no quería asumir».

Y la tarde del 24 de julio, Figo, con un semblante extremadamente serio, era presentado con el '10' de la camiseta blanca junto a un Florentino Pérez radiante. «Le llamaron de todo: judas, traidor, pesetero. Pero pesetero fue el Barça, que no quiso darle el dinero que merecía. Gaspart pudo haberle renovado, pero no salió del... después de las elecciones. No hizo nada. No creyó que Figo pudiera irse», relata Futre, defendiendo a su compatriota.

Presentación de Figo, con Florentino Pérez y Alfredo di Stéfano EFE

«Figo sigue sin reconocer que esa cláusula de penalización la firmaron sin su consentimiento, ni lo que me dijo en la llamada de la noche electoral. Y yo tengo testigos que oyeron esa conversación. También sé lo que he hablado con Florentino, porque ese documento famoso nunca ha aparecido. Creo que cualquier persona neutral que viera el documental llegará a la conclusión de que mi versión es la más verídica de todas», asegura Gaspart.

Aquel fichaje de película dio origen al Real Madrid de los Galácticos y supuso un cambio de ciclo: dos Ligas y una Champions para los blancos, mientras que el Barcelona padeció cinco temporadas consecutivas sin levantar ni un título. Pero las heridas fueron mucho más allá de lo deportivo. En todos estos años, no se ha producido ni el más mínimo acercamiento entre Figo y el expresidente catalán: «Siempre me ha evitado, es normal. Pero el año pasado, una empresa muy importante de comida me pidió que hiciera un anuncio. Era una operación vinculada al Barça y yo estaba de acuerdo. Pero cuando me dijeron que mi pareja iba a ser Figo dije: ni hablar, no hay millones en el mundo para que yo haga un anuncio con Luis Figo».

Sin embargo, el tiempo pasa, y Gaspart está cansado de esta disputa: «En mayo, en la final de la Champions que jugaron las chicas en Lisboa, Luis estaba por no sé qué plaza y unos socios del Barça le increparon. Esto no me hace feliz. Mira que he conocido gente en el mundo del fútbol, y fuera de él, y no tengo enemigos. Sólo Luis Figo. Y no quiero llevarme al otro mundo el resquemor de dejar un enemigo».

Para ello, un cuarto de siglo después, propone enterrar el hacha y mantener un debate con Figo en el que resolver sus diferencias: «Me encantaría sentarme en una mesa con Luis y hacer las paces. Tendría que reconocerme ciertas cosas, pero me gustaría que nos diéramos un abrazo, zanjar este tema, y poder decirles a los socios: olvidaos de esto, pasado, tú».