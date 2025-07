Martín-Prieto: «He sentido alivio por mí, por esa niña de cuatro años que ha llegado donde quería»

Cristina Martín-Prieto nos recibe tras el entrenamiento. Su sonrisa desprende luz y felicidad. Sensible como pocas, se abre en canal para dar a conocer el duro camino que la ha llevado a un éxito tardío pero merecido.

—Semifinales y ante Alemania…

— ... Lo dice usted así y parece que dé miedo (risas). Quedaban ellas o Francia. Cualquiera ya era duro, hay que jugarlo. Tenemos respeto, han ganado mucho, hay que ir con cuidado, pero tratando de sacar lo mejor nuestro.

—¿Y no da miedo?

—No. Da respeto. Miedo no se puede tener porque si sales con miedo estás vendida. Estamos convencidas del plan y de las jugadoras que tenemos.

—Todo el mundo elogia a Alemania, pero ¿no cree que en Alemania deben estar asustadas?

—Yo creo que sí (risas), Creo que a ninguna selección quiere que le toque España. Imagino que también nos tendrán respeto y será un partido muy bonito en el que las dos selecciones vamos a poner lo mejor que tenemos. Será disputado, pero si nos tienen miedo, mejor.

—Una de las palabras que más suena en esta Eurocopa es 'rol', ¿Cuál es su rol?

—Yo intento disfrutar de todo esto. Lo estoy haciendo al máximo y mi rol está para cuando la entrenadora quiera ponerme y hacer mi gol.

—¿Asumir un rol de suplente no va ligado a conformismo?

—No. Ojalá pudieran jugar las 23 pero solo pueden hacerlo 11. Independientemente que el rol sea salir del banquillo, lo bueno es tener a las 23 enchufadas como nos tiene, tenemos un equipo muy bueno y estamos unidas. Se ve. Se pone la palabra rol, pero yo no me siento conformista. Hay que acatar las normas porque no podemos jugar las 23.

—Usted ha hecho muchos goles y goles importantes, pero Esther se lo está poniendo difícil…

—Sí. Y a mí me gusta. Esther siempre ha hecho goles y está en muy buena forma. Al final los goles de ella me van a mí porque quiere decir que vamos pasando de ronda. Así que, que siga marcando y poniéndome las cosas duras.

—¿La ve Bota de Oro?

—Sí. Son cuatro goles los que lleva y queda como mínimo un partido más. Puede ser fácilmente Bota de Oro.

—¿Empieza a cansarse de que le pregunten por la edad y de si ya no esperaba jugar una Eurocopa?

—No. Al final sé que ese es el tema de mí que interesa. Yo estoy viviendo una segunda juventud, la edad dice que tengo 32 años pero yo me siento así.

—Siempre ha hecho goles, pero explota en Portugal. Más vale tarde que nunca…

—Eso es lo que se dice. A Portugal llegué con miedo. No sabía qué me iba a encontrar, no sabía si iba a ser bueno o no, salir de la Liga española… Pero he explotado, me ha venido todo esto y superencantada de cómo me acogieron todos los portugueses. Y se come muy bien (risas).

—¿Pero no siente que ha tenido que callar bocas?

—No, he sentido el alivio mío de tantos años de lucha. A veces decía: 'no voy a llegar'. Pero la toalla nunca tocaba el suelo. He sentido más alivio por mí, por esa niña de cuatro años que ha llegado donde quería.

—Usted simboliza el fútbol de antes. ¿Cómo ha vivido esa transformación?

—No le voy a decir que ha sido fácil. El camino, obviamente, como cualquier rosa tiene sus espinas, pero ha merecido la pena tanta lucha, tanto pelear para que hoy en día podamos disfrutar de todo lo que estamos disfrutando. Yo estoy encantada de haber empezado en el barro y haberme peleado y de poder disfrutar de esto.

—¿Se alegra de haber estado en el barro? ¿Qué le ha aportado?

—Sí. Empiezas sin nada. Desde jugar a las nueve de la mañana un sábado con un balón en mi casa a disfrutar de una Eurocopa. Estamos viendo los campos llenos y eso me llena porque siempre me acuerdo de dónde vengo.

—¿Qué consejos les da a las jugadoras que ahora se encuentran con el camino allanado?

—Las jóvenes, cuando hablamos, no se creen que te pegabas 14 horas de autobús porque tenías que jugar y tenías que salir un viernes para jugar el sábado y luego te volvías. Se sorprenden. Les extraña que no tuviéramos un salario mínimo, que solo te pagaran la gasolina… Luego hay otras compañeras que han vivido otro tipo de profesionalidad, están en buenos equipos, y cuando hablamos no se creen que yo he tenido que ir con la almohada debajo del brazo porque tenía 14,15 o 16 horas de autobús.

—La sensación que hay es que usted no lo ha tenido fácil. Cuénteme eso de que le ofrecieron tres trabajos cuando llegó a Tenerife.

—Me llamó el equipo de la isla, El salario era menos del mínimo. Económicamente, mi familia me tenía que ayudar y pedía algún tipo de trabajo. Me ofrecieron tres opciones, ninguna era fácil, pero al final escogí la que más me gustó porque soy una persona social. Así, mientras jugaba a fútbol, empecé a trabajar en un supermercado porque me gusta la gente, hablar, bromear, sonreír… Quise vivir esa experiencia. Las otras dos opciones eran limpiar coches en el aeropuerto y camarera de hotel.

—¿Cómo es esa transición de pagar para jugar a que le paguen por ello?

—No es que haya sido duro, pero no me llegaba a creer que ese momento pudiera llegar. Al final tienes que vivir todas las etapas, yo viví esa. No es que sea dura, sino que es la que tuve que vivir. Estaba luchando para poder vivir de esto y hoy en día es lo que estoy haciendo.

—¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que ha hecho por el fútbol?

—Decirles a mis padres con 19 años que me iba de casa porque quería luchar por mi sueño.

—¿Cuántas veces ha pensado en dejarlo?

—Muchas (se emociona).

—¿Cuál ha sido el primer capricho que le ha permitido el fútbol?

—Reunir a mi familia y poder irnos de cena sin mirar los precios ni cohibirnos de nada. Fue como decir: vámonos, hartaros de todo lo que queráis y no mirar la cuenta. No era para mí, sino para mi familia porque sacrificio no era solo mío sino también de mis padres y de mis dos hermanos.

—¿Cómo se entera de su primera internacionalidad?

—Yo estaba entrenando. Llegó el jefe de prensa del Benfica y paró el entrenamiento. No sabíamos que pasaba, entonces anunció que una jugadora había sido convocada con la selección. Yo estaba a lo mío porque no creía que me iban a llamar a mí, pensaba que sería alguna compañera llamada por Portugal. Cuando dicen mi nombre me quedo de piedra y empezaron a felicitarme. Pero yo necesitaba ver el papel para ver que era verdad

—25 de octubre de 2024 en Almendralejo ¿le suena?

—Me suena mucho. Fue mi primer gol con la selección, ante Canadá.

—¿Con cuál de los tres goles se queda? Canadá el primero, Bélgica el de la remontada y Portugal en la Eurocopa aunque sin peso en el marcador…

—Me quedo por el primero. En Almendralejo era un amistoso, pero estaba mi familia en la grada. Íbamos perdiendo, salgo y marco en el último minuto. Era el partido en el que estaban todos, hasta mi sobrino.

Noticia Relacionada Berger, la protectora de Alemania que venció dos veces al cáncer Sergi Font La portera, tatuada para ocultar las cicatrices que dejaron las operaciones en el cuello para superar dos tumores en el tiroides, es un factor clave en el camino de las germanas hasta la semifinal, donde espera España

—¿Esas camisetas dónde están?

—Las tiene mi padre. Está haciendo en su casa de Sevilla un pequeño museo. No me deja entrar y no tengo ni idea de lo que está haciendo. Sé que ha quitado la foto de mi primera comunión, manos mal, y ha colgado la camiseta del gol de Canadá.

—¿Para usted es más importante levantar la Eurocopa o que su padre vea cómo la levanta?

—Que mi padre vea cómo la levanto. Si todo va bien van a poder estar en la final. Para mí es importante que ellos estén. Está haciendo que me emocione.

—Pues hábleme de su abuela, que creo que es uno de sus referentes…

—Buah… Acaba de tocarme la fibra… Mi abuela ha tenido una vida difícil, de tiempos antiguos. Se lo dio todo tanto a mi padre como a mi tío. Todos mis abuelos han trabajado muchísimo. Mi abuela es todo, mi abuela nos ha criado, a mí, a mis dos hermanos, a mis dos primas… Ha tenido que mamar el fútbol cuando ni siquiera se lo ha permitido a su hijo… Es… (se detiene, emocionada). Es la persona que se merecía ver todo esto…

—¿Qué hará cuando acabe el fútbol? ¿Usted ya tenía un plan alternativo?

—Sí, yo estoy haciendo inversiones. Voy a intentar no estar mucho tiempo ligada al fútbol. Veré el fútbol, pero detrás de la barrera porque no está dentro de mis planes de futuro.