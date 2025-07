A fecha de hoy, dos certezas nos deja el Real Madrid de Xabi Alonso: una, que se queda sin colibrís (el dálmata Modric y el gallego Lucas Vázquez); y la otra, la amistad verdadera de Lunin y de Mbappé con el Colibrí de Curtis, ... pues interrumpieron sus vacaciones para venir al juliazo de Madrid a despedirlo.

Ahora que todo el mundo busca centrocampistas para la estiba (¡se intoxica incluso con el nombre de Rodri!), conviene recordar que los dos colibrís que se retiran reúnen once orejonas. Descripción de la criatura que hace el cronista soriano López de Gómara (que no conoció la palabra «colibrí», que data de 1769, proveniente del francés, adonde llegó desde las Antillas francesas): el pájaro más extraño es el vicicilin, el cual no tiene más cuerpo que el abejón, pico largo y delgado. Se mantiene del rocío, miel y licor de las flores, sin posarse sobre la rosa; la pluma es menuda, linda y de muchos colores; la estiman mucho para bordar con oro, especialmente la del pecho y pescuezo; muere o se adormece por octubre, asido de una ramita con las patas, en lugar abrigado; despierta o revive por abril, cuando hay muchas flores, y por eso lo llaman el resucitado, y por ser tan maravilloso hablo de él.

¿Qué es amistad? Amistad es lo que han hecho Lunin y Mbappé con Lucas Vázquez. Si no tienes esa foto, al hablar de amistad estarás ayuno de lo que es y ahíto de lo que lo parece. Cuenta Camba que, cuando el capitán Cook desembarcó por primera vez en la isla de Tonga, los jefes locales no lograron ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de merendárselo: unos proponían asarlo; otros, cocerlo; y que esta divergencia de opiniones salvó la vida del navegante inglés, que no se enteró de nada. Los sibaríticos jefezuelos lo palpaban uno tras otro, lo acariciaban, lo olían, le lamían las manos, y el cándido capitán, interpretando aquellas extrañas acciones como pruebas de simpatía y afecto, le puso al grupo de islas que acababa de descubrir el nombre de Islas Amistosas, es decir, Friendly Islands.

Es evidente que Cook estaba muy equivocado con la amistad de los polinesios, pero Lucas puede estar muy seguro de la amistad de Lunin y Mbappé: dos tipos que con cuarenta grados a la sombra asoman por Valdebebas para decirte adiós son dos amigos de los que no hay, a los que puedes acudir en un apuro a pedirles dinero prestado. Lunin no jugará como merecería, pero se quita de vacaciones por despedir a Lucas. Mbappé no presionará como debería, pero se priva de su asueto por despedir a Lucas. Sin ellos, Lucas se hubiera ido de Madrid como Bogart de París en 'Casablanca'.

Santayana, nuestro mayor filósofo, decía que la vida moderna no está hecha para la amistad: los intereses comunes no son suficientemente fuertes, y los privados son demasiado absorbentes. Incluso en la política los compañeros rara vez son amigos, pues su ambición, al ser privada y no patriótica, los separa en vez de unirlos. Y quien dice en la política, dice en el periodismo: «A mí me han llegado a denunciar como hombre que hace gastos de escándalo algunos de los amigos que invitaba a comer casi diariamente en mi casa», pudo contar Ruano.

–No podían soportar con calma tanta invitación impune.

No tenemos la foto de Cole Palmer entrando a Valdebebas para incorporarse al grupo de Xabi Alonso, pero tenemos la de Lunin y Mbappé abrazando a Lucas en el día de su despedida. Era una ilusión, tener a Palmer, un tipo que se tomó la molestia de registrar en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido su celebración del «frío» para los goles que vaya anotando, y que en Nueva York, coronado campeón del Mundo, tuvo la gracia de afearle a Trump su permanencia en el grupo de futbolistas que se proponían dar saltos con un título por el que en ningún partido supo competir el alonsismo. ¡Ay, el alonsismo! Si el alonsismo va a ser levantarse en domingo para ver Vinicius y tener que ver a Gonzalo, porque es sobrino nieto de Rita Hayworth, en Navidad todos zidanistas.