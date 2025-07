Jonathan Woodgate, el traspaso del inglés cojo

La primera gran revolución de Florentino Pérez, tras los fichajes galácticos de Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham entre los años 2000 y 2003, uno por cada verano, llegó en la época estival de 2004. Hasta entonces, el presidente del Real Madrid había decidido ... traer un estrellón por curso, pero quiso 'modernizar' el equipo y, a pesar de ganar la Liga, despidió a Vicente del Bosque y a Fernando Hierro, fichó a Carlos Queiroz, entonces segundo de Ferguson en el United, y contrató a una serie de jugadores que complementaran una plantilla descompensada. Demasiados ejecutivos y pocos fontaneros.

En ese verano de 2004, Florentino, además de cambiar de entrenador y de capitán, contrató a Michael Owen, al que muchos calificaron como quinto galáctico, aunque nunca llegó a ese estatus, y revolucionó su defensa con los fichajes de Samuel y de Woodgate, pero en el caso del inglés, las altas expectativas puestas en él se vinieron abajo muy pronto.

El central inglés, criado en la cantera del Leeds, explotó en el Newcastle en la temporada 2003-2004, y el Madrid pagó por él 20 millones de euros. Hoy parece una cantidad ridícula, pero entonces invertir casi 3.500 millones de las antiguas pesetas en un central era una cantidad fuera de mercado. El club blanco entendió que era una compra que debía de hacer: defensa de solo 24 años y con mucho potencial por delante, pero la musculatura del británico no estaba a la altura de lo que pagó el Madrid por él.

Llegó medio lesionado del Newcastle, y en uno de los primeros entrenamientos, en un partidillo que García Remón preparó contra el Madrid B, Woodgate se rompió en una carrera en velocidad para tapar a Barral. Rotura en el músculo del recto anterior de su muslo izquierdo. Ahí empezó su calvario de lesiones.

Contratiempos que le dejaron en blanco durante toda la temporada. Woodgate no jugó ni un solo minuto en su primera campaña de madridista y debutó trece meses después, el 22 de septiembre de 2005, en un partido de Liga en el Bernabéu contra el Athletic. Un estreno que solo podía haber llevado su firma. A los 25 minutos, se metió un gol en propia puerta, y en la segunda mitad vio la segunda amarilla y acabó siendo expulsado.

Ese fue el primero de sus catorce partidos como futbolista del Real Madrid. Disputó 9 encuentros de Liga, 3 de Champions y 2 de Copa. Y ya. Anotó un gol, en un duelo continental contra el Rosenborg, y se fue de vacío. Cero títulos en esas dos temporadas y venta en el verano de 2006 al Middlesbrough por siete millones de euros, trece menos de los que pagó el Madrid dos años antes.

Los lectores del periódico deportivo 'Marca' calificaron el fichaje de Woodgate como el peor de la historia del siglo XXI y años después, ya retirado, el inglés confesó en una entrevista que el doctor Alfonso del Corral maquilló su reconocimiento médico. «El fichaje estaba hecho y entonces, viajé a Múnich en avión privado para ver a un especialista que me pinchara en el muslo, porque lo tenía fastidiado en ese momento. Luego, volé a Madrid y pasó algo gracioso. Acababa de firmar por cinco años y, mientras pasaba el reconocimiento, el doctor vino y me dijo: 'Jonathan, hay un problema con tus resonancias. No es el muslo, es la espalda. Tienes una fractura en la espalda y se desplaza. Puede ser un problema». Y sí, lo fue.