Guardiola no levanta cabeza

Continúa la pesadilla de Guardiola, dos derrotas y una victoria en los tres primeros partidos de Premier League. A pesar de los 177 millones de euros invertidos este verano para dar la vuelta a la situación que arrastraba el City, los 'skyblues' ... se hunden en lo profundo de la tabla de la clasificación británica.

El cuadro de Mánchester deslumbró en la primera jornada de liga goleando a los Wolves (0-4), lo que parecía un borrón y cuenta nueva para el club 'citizen'. Pero tan solo fue un espejismo. En el segundo encuentro, el Tottenham Hostpur asaltó el Etihad (0-2) propiciando un duro golpe de realidad a los de Guardiola.

El Brighton se presentó en el tercer duelo firmando un arranque nefasto, sin conocer la victoria, hasta que el Manchester City se topó en su camino. Haaland comenzó adelantando a los 'skyblues' en el American Express Stadium, pero Milner y Gruda le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad.

El próximo partido que espera a los de Guardiola es el derbi de Mánchester, el 14 de septiembre en el Etihad Stadium. Los de Amorim vienen de firmar también un inicio de curso decepcionante, cayendo eliminados de EFL Cup contra un equipo de la cuarta división inglesa. Será un encuentro que determinará cuál de los multimillonarios equipos vecinos firma un inicio de campaña menos bochornoso.