Rio Ngumoha, nacido el 29 de agosto de 2008, ingresó al terreno de juego en el 96 con el partido empatado a 2 goles en St James' Park. El joven futbolista, debutante en Premier League, se internó en el área rival en ... un contraataque del Liverpool y anotó el tanto que otorgaba la victoria a los 'reds' con el reloj señalando 100 minutos de encuentro.

El gol ante el Newcastle posiciona a Ngumoha como el cuarto anotador más joven de la historia de la Premier League, solo por detrás de James Vaughan (16 años y 270 días), James Milner (16 años y 356 días) y Wayne Rooney (16 años y 360 días). De esta forma, la perla 'red' se une a la escasa lista de los jugadores que han anotado en la liga británica antes de cumplir los 17.

Procedente de la cantera del Chelsea, Ngumoha fue fichado en verano de 2024 por el Liverpool tras llamar la atención de todo el Reino Unido por la precocidad de su talento. Su personalidad en el terreno de juego, explosividad, velocidad y olfato goleador son las principales características que destacan en el juego del joven futbolista inglés, que con su tanto en St James' Park confirmó que la decisión de Arne Slot de ingresarle en el choque no se trata de mera casualidad.

Una maniobra de amago de Szoboszlai ante un pase de Salah dejó a Ngumoha solo contra el portero en el último instante del duelo, evitando así el primer tropiezo de la temporada de los de Arne Slot en el segundo partido de liga.

El Liverpool comenzó ganando con dos goles de diferencia gracias a los tantos de Gravenberch y Ekitiké. Con un jugador más sobre el césped y una mitad entera por delante tras la expulsión de Gordon, a los 'reds' se les presentaba una ocasión perfecta para sentenciar el encuentro.

Pero el Newcastle no lo vio así y tirando de coraje empató el partido. Guimaraes abrió la lata para los de Eddie Howe y Osula igualó el resultado en el minuto 88, obligando al Liverpool a hacer la épica para salir victorioso del duelo.

El inaudito triunfo otorga a los 'reds' un pleno de victorias en PremierLeague, logro que aparte del Liverpool solo pueden presumir Arsenal y Tottenham, mientras que el Newcastle acumula un solo punto de seis posibles y se hunde en la parte baja de la tabla.