FÚTBOL

Un niño de 16 años salva al Liverpool de su primer tropiezo

PREMIER LEAGUE

Rio Ngumoha saltó al césped en el descuento y dio la victoria a su equipo en el último minuto ante el Newcastle (2-3)

A Simeone se le atraganta la renovación

Ngumoha, celebrando la remontada ante el Newcastle (2-3)
Ngumoha, celebrando la remontada ante el Newcastle (2-3) reuters

Pablo Pizarro

Rio Ngumoha, nacido el 29 de agosto de 2008, ingresó al terreno de juego en el 96 con el partido empatado a 2 goles en St James' Park. El joven futbolista, debutante en Premier League, se internó en el área rival en ... un contraataque del Liverpool y anotó el tanto que otorgaba la victoria a los 'reds' con el reloj señalando 100 minutos de encuentro.

