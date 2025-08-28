Bochorno histórico del Manchester United, eliminado de la Copa de la Liga por un rival de cuarta la categoría

El Manchester United quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa al ser superado en la tanda de penales por el Grimsby Town, un rival de la cuarta categoría del fútbol inglés. Una eliminación que supone uno de los mayores bochornos de la historia del conjunto de Old Trafford.

Para dimensionar la hazaña del Grimsby Town hay que mirar al cuarto escalón del fútbol inglés para encontrar al Grimsby, un club con 147 años de historia. Los Marineros de la ciudad portuaria de Lincolnshire tienen el orgullo de haber jugado en todas las categorías y alcanzaron en dos ocasiones las semifinales de la FA Cup.

Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió así el mayor logro de su historia, ante un United que comenzó el partido de forma catastrófica y que perdía 2-0 a la media hora. Los Red Devils despertaron después del descanso y consiguieron igualar en el tramo final, con los tantos del camerunés Bryan Mbeumo (minuto 75) y del británico Harry Maguire (89).

Sin prórroga, el duelo fue directamente a la tanda de penales, donde tras un gran suspense el Grimsby, cuarto en la League Two, se impuso 12-11, una vez que Mbeumo envió el suyo al larguero.

«Creo que ganó el equipo que hoy fue mejor, el único que estaba en el campo», sentenció el técnico portugués del United, Ruben Amorim. «Lo siento sobre todo por los hinchas», apuntó, deseando poder darles una alegría pronto.

El Manchester United, que fue decimosexto de la Premier League la pasada temporada, ha empezado el nuevo curso muy mal. A esta inesperada eliminación en el tercer torneo nacional se suma un arranque muy discreto en la liga, donde después de dos partidos suma apenas un punto, el logrado el domingo con un empate 1-1 en el campo del Fulham.

En la primera jornada, el equipo cayó ante su hinchada en Old Trafford contra el Arsenal (1-0). El duelo del sábado contra el Burnley, en la tercera fecha, adquiere ahora tintes dramáticos para apagar un incendio que fragiliza en pleno agosto el puesto de Amorim, ya criticado en la pasada temporada por su labor al frente del equipo.