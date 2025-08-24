El Manchester United vuelve a decepcionar

Tras la derrota en Old Trafford ante el Arsenal (0-1) en la primera jornada y el empate contra el Fulham (1-1) en la segunda, el Manchester United firma un inicio de temporada desastroso. Los 230 millones de euros invertidos ... en nuevos fichajes por parte del conjunto de Amorim están resultando insuficientes en el nuevo curso.

Los 'red devils' se adelantaron en el marcador gracias a un gol en propia de Rodrigo Muniz en un saque de esquina. Smith Rowe igualó el resultado para el Fulham, que acumula dos empates en sus dos primeros partidos de Premier.

Bruno Fernandes tuvo una ocasión perfecta para adelantar al Manchester en la primera parte, desde el punto de penalti, pero el portugués mandó a las nubes el disparo. El siguiente encuentro de los diablos rojos tendrá lugar el próximo sábado, contra el recién ascendido Burnley.