Suscribete a
ABC Premium
sponsor

FÚTBOL

El Manchester United vuelve a decepcionar

PREMIER LEAGUE

Los de Amorim no pasaron del empate ante el Fulham (1-1) y acumulan un punto de seis posibles en el inicio liguero

Guardiola vuelve a las andadas: primer batacazo del City en la Premier

Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Leny Yoro, tras el pitido final en el Fulham - Manchester United (1-1)
Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Leny Yoro, tras el pitido final en el Fulham - Manchester United (1-1) afp

Pablo Pizarro

Tras la derrota en Old Trafford ante el Arsenal (0-1) en la primera jornada y el empate contra el Fulham (1-1) en la segunda, el Manchester United firma un inicio de temporada desastroso. Los 230 millones de euros invertidos ... en nuevos fichajes por parte del conjunto de Amorim están resultando insuficientes en el nuevo curso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app