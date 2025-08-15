Girona - Rayo Vallecano en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

Final primera parte, Girona 0, Rayo Vallecano 3. Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). Vladyslav Krapyvtsov (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva. Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área. Remate parado. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Yáser Asprilla (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva. Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano). El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido. ¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 3. Isi Palazón (Rayo Vallecano) convirtió el penalti remate con la izquierda. Cambio en Girona, entra al campo Vladyslav Krapyvtsov sustituyendo a Bojan Miovski. Paulo Gazzaniga (Girona) ha visto tarjeta roja. Penalti cometido por Paulo Gazzaniga (Girona) tras una falta dentro del área. Penalti a favor del Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sufrió falta en el área. Falta de Yangel Herrera (Girona). Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva. Se reanuda el partido. Se reanuda el partido. El juego está detenido (Rayo Vallecano). El juego está detenido (Girona). Arnau Martínez (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha. Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). Yangel Herrera (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva. Falta de Unai López (Rayo Vallecano). Remate rechazado de Yáser Asprilla (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Falta de David López (Girona). Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario. Falta de Joel Roca (Girona). Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva. Remate fallado por Yangel Herrera (Girona) remate con la derecha desde fuera del área. ¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 2. Álvaro García (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde muy cerca. ¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 1. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área. Fuera de juego, Girona. Viktor Tsygankov intentó un pase en profundidad pero David López estaba en posición de fuera de juego. Luiz Felipe (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso. David López (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha. Falta de Luiz Felipe (Rayo Vallecano). Remate fallado por Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área tras un saque de esquina. Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Arnau Martínez. Se reanuda el partido. El juego está detenido (Rayo Vallecano). Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la banda izquierda. Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano). Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva. Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano). Se reanuda el partido. El juego está detenido (Girona). Empieza primera parte. Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete