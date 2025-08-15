Suscribete a
Girona
Girona
0
3
Descanso
Rayo
Rayo
  • Jorge de Frutos (17'),
  • Álvaro G. (19'),
  • Isi Palazón (45')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Viernes 15/08 19:00h. Árbitro Javier Alberola Rojas. Estadio Montilivi.

Fútbol

Girona - Rayo Vallecano en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

LaLiga

Sigue en directo el Girona - Rayo Vallecano, partido de la Liga, viernes 15 de agosto

Girona - Rayo Vallecano en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

45'+8'Icono
Final primera parte, Girona 0, Rayo Vallecano 3.
45'+7'Icono
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
45'+7'Icono
Vladyslav Krapyvtsov (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+6'Icono
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área.

45'+4'Icono
Remate parado. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.
45'+3'Icono
Yáser Asprilla (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'Icono
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.

45'Icono
¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 3. Isi Palazón (Rayo Vallecano) convirtió el penalti remate con la izquierda.
45'Icono
Cambio en Girona, entra al campo Vladyslav Krapyvtsov sustituyendo a Bojan Miovski.
43'Icono
Paulo Gazzaniga (Girona) ha visto tarjeta roja.
43'
Penalti cometido por Paulo Gazzaniga (Girona) tras una falta dentro del área.

43'
Penalti a favor del Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sufrió falta en el área.
39'Icono
Falta de Yangel Herrera (Girona).
39'Icono
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Se reanuda el partido.

33'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido (Rayo Vallecano).
31'
El juego está detenido (Girona).
31'Icono
Arnau Martínez (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.

31'Icono
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
29'Icono
Yangel Herrera (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'Icono
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
28'Icono
Remate rechazado de Yáser Asprilla (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área.

27'Icono
Falta de David López (Girona).
27'Icono
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
25'Icono
Falta de Joel Roca (Girona).
25'Icono
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.

24'Icono
Remate fallado por Yangel Herrera (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.
20'Icono
¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 2. Álvaro García (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde muy cerca.
18'Icono
¡Gooooool! Girona 0, Rayo Vallecano 1. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
17'Icono
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área.

16'Icono
Fuera de juego, Girona. Viktor Tsygankov intentó un pase en profundidad pero David López estaba en posición de fuera de juego.
15'Icono
Luiz Felipe (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
15'Icono
David López (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.
15'Icono
Falta de Luiz Felipe (Rayo Vallecano).

13'Icono
Remate fallado por Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
11'Icono
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área tras un saque de esquina.
10'Icono
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Arnau Martínez.
9'
Se reanuda el partido.

9'
El juego está detenido (Rayo Vallecano).
5'Icono
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
5'Icono
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
4'Icono
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'Icono
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
3'
Se reanuda el partido.
3'
El juego está detenido (Girona).
Icono
Empieza primera parte.

Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Comentarios
0
