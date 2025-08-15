El Rayo golpea al Girona por los fallos de Gazzaniga en el estreno de la Liga

La Liga empieza con dos errores del portero del Girona Gazzaniga por el empeño de moda de jugar siempre con el pie aquel que debe parar con las manos. Dos fallos que aprovecha el Rayo Vallecano para certificar la victoria en la jornada inaugural, primer encuentro en Montilivi con una diferencia sideral entre ambos equipos. Mucho más intenso y preparado el Rayo, con actuación estelar de su delantero Jorge de Frutos.

En 44 minutos quedó definido el estreno. Gazzaniga falló en un pase lateral y De Frutos lo aprovechó con el primer gol. El segundo llegó en otro robo al fútbol de toque en defensa y zonas de riesgo del Girona, con la firma de Álvaro García.

Y el tercer tanto fue rocambolesco. Gazzaniga intentó regatear a De Frutos sin éxito, se atascó de nuevo con los pies y la jugada terminó en penalti y expulsión de portero. Isi Palazón hizo el 0-3.

Una bofetada para el Girona y su fútbol en el que están prohibidos los pelotazos o los despejes de alivio. Llevado al extremo de la combinación y los pases, fue un equipo inseguro y vulnerable.

Fue mejor el Girona con diez jugadores que con once. Lo intentó con más énfasis en el segundo tiempo, marcó un gol (Joel Roca), frenó al Rayo pero no pudo completar el imposible de remontar tres goles.

La mejor noticia para el Girona fue la aparición de Lemar, el francés cedido por el Atlético. Salió en el segundo acto y tuvo una participación destacada, buscando el balón, jugando con criterio y buscando el gol en lanzamientos desde lejos.