Fútbol
Girona - Rayo Vallecano, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Girona - Rayo Vallecano, de la jornada 1
GIREntrenador:
Míchel Sánchez4-3-3
13
451817
212233
152510
13
22453
617
7418
19
RAYEntrenador:
Iñigo Pérez4-2-3-1
Estadísticas
53.4%GIR
46.6%RAY
0 Goles 3
0 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
4 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 1
1 Tarjetas rojas 0
198 Pases correctos 171
36 Pases fallados 34
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete