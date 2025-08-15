Suscribete a
Girona
Girona
0
3
Descanso
Rayo
Rayo
  • Jorge de Frutos (17'),
  • Álvaro G. (19'),
  • Isi Palazón (45')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Viernes 15/08 19:00h. Árbitro Javier Alberola Rojas. Estadio Montilivi.

Fútbol

Girona - Rayo Vallecano, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Girona - Rayo Vallecano, de la jornada 1

Girona

GIR

Entrenador:
Míchel Sánchez4-3-3
  1. Gazzaniga
    Portero    13
  2. Arnau
    Defensa    4
  3. David López
    Defensa    5
  4. Ladislav Krejci
    Defensa    18
  5. Daley Blind
    Defensa    17
  6. Yangel
    Centrocampista    21
  7. Jhon Solís
    Centrocampista    22
  8. Joel Roca
    Centrocampista    33
  9. Tsygankov
    Delantero    15
  10. Vladyslav Krapyvtsov
    Sustituto    25
  11. Yáser Asprilla
    Delantero    10
13
451817
212233
152510
13
22453
617
7418
19
Rayo

RAY

Entrenador:
Iñigo Pérez4-2-3-1
  1. 13Augusto Batalla
    Portero
  2. 2Andrei Ratiu
    Defensa
  3. 24Lejeune
    Defensa
  4. 5Luiz Felipe
    Defensa
  5. 3Chavarría
    Defensa
  6. 6Pathé Ciss
    Centrocampista
  7. 17Unai López
    Centrocampista
  8. 7Isi Palazón
    Centrocampista
  9. 4Pedro Díaz
    Centrocampista
  10. 18Álvaro G.
    Centrocampista
  11. 19Jorge de Frutos
    Delantero
Estadísticas
53.4%GironaGIR
46.6%RAYRayo
0 Goles 3
0 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
4 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 1
1 Tarjetas rojas 0
198 Pases correctos 171
36 Pases fallados 34
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0

