Estrada carga contra Munuera por el polémico gol del Barcelona en Mallorca: «Evidencia un desconocimiento de la norma»

Los árbitros han pedido de cara a esta temporada 2025-26 que sean citados por su nombre y apellido. O lo que es lo mismo, cuando antes se habría dicho que Munuera Montero tuvo una actuación controvertida en el Mallorca - Barcelona, ahora hay que afirmar que las decisiones de José Luis Munuera no contentaron en el equipo y la afición de Son Moix.

El sentimiento de toda una isla. pic.twitter.com/mqHcf0DL7W — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 16, 2025

Ni siquiera se había llegado al descanso cuando el colegiado andaluz dejó a los bermellones con nueve y concedió un gol al Barça —obra de Ferran Torres— al no parar el juego pese a recibir Raíllo un pelotazo que le dejó algo aturdido.

Desde luego, el curso ha empezado con polémica en el fútbol español. Los espacios deportivos televisivos y radiofónicos ya tienen objeto de debate, así como esto ha servido para que Xavier Estrada Fernández, exárbitro español, siempre muy crítico con el CTA, haya aprovechado la coyuntura para señalar públicamente a Munuera.

«Le recomiendo a José Luis Munuera que repase el protocolo de FIFA que le adjunto. Dirigirse a Arrasate de la manera en que lo hizo evidencia un desconocimiento de la norma y, en consecuencia, el riesgo que esta negligencia puede suponer para el jugador», escribió en la tarde de este domingo Estrada en su perfil de 'X' (antiguo Twitter).

Li recomano a Jose Luis Munuera repassar el protocol de @fifacom_es que us adjunto 👇

Adreçar-se a Arrasate (@RCD_Mallorca) de la manera que ho va fer evidencia un desconeixement de la norma i, en conseqüència, el risc que aquesta negligència pot suposar per al jugador… pic.twitter.com/2fGMpIVfgY — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) August 17, 2025

El excolegiado catalán, analista arbitral en Esport 3, ya había mencionado durante la noche del sábado la mala praxis de José Luis Munuera, a la vez que señaló, por ejemplo, el acierto en la expulsión de Muriqi por la falta sobre Joan García (no sin la ayuda de Jorge Figueroa desde el VAR).

«En el momento en el que hay un protocolo, precisamente se hace para que el árbitro no tenga que interpretar», indicó en Esport 3.

👤 Arrasate: "Es un golpe en la cabeza. Tienes que pararlo".



👤 Munuera Montero: "Ha despejado el balón con la cabeza. He hablado con él. No está para llevárselo".#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cMUhqniE5r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

Pero, sobre todo, Estrada se ha centrado en ese gol de Ferran, el 0-2 del Barcelona, también por la manera en que Munuera se dirigió a Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, tras dar por válido el tanto. «Es un golpe al despejar el balón. No está para llevárselo», le decía el árbitro al técnico, que replicaba que había sufrido un golpe en la cabeza y que, por ello, debía parar el juego. «¡Si siempre pasa lo mismo!», gritó, enfadado, Arrasate.