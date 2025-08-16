Primer escándalo de la Liga: gol del Barça con un rival tirado en el área

Ferrán Torres vio a Raíllo tirado en el suelo dentro del área, a poco más de un metro de distancia, pero no escuchó el silbato del árbitro, así que engatilló la pierna derecha, disparó y el balón acabó en la red de Leo Román. Fue el 0-2 del Barcelona en Son Moix en el partido de la primera jornada de Liga... y la primera gran polémica del curso.

Munuera Montero ha dado por válido el gol de Ferrán Torres con Raíllo en el suelo por un balonazo en la cabeza. El protocolo obliga a parar el juego por si el jugador tiene una conmoción cerebral.



2 goles ilegales y una 🟥 en 33' 🤣 #MallorcaBarça



pic.twitter.com/iwlHOGU4FW — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) August 16, 2025

Todo sucedió en el minuto 24, cuando un zurdazo de Lamine Yamal impactó contra la cabeza de Raíllo. El defensa andaluz cayó desplomado sobre la hierba mientras que el balón, tras un par de rebotes, acabó en los pies de Ferrán. Este dibujó una breve conducción, un par de ligeros regates y ejecutó el ya citado remate a puerta.

Munuera Montero, decretó gol. Rugieron los aficionados baleares y saltó del banquillo, hecho una fiera, Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca. De nada el sirvieron los minutos de acalorada discusión con el colegiado ni su argumento principal: según el reglamento, en caso de posible conmoción cerebral, el árbitro debe detener de forma inmediata el juego. No lo hizo, probablemente porque consideró que el impacto del balón no fue tan fuerte como para provocarle daño alguno al jugador rojillo.

En opinión de Martínez Montoro, árbitro de ABC, «el árbitro no es médico, y al ser una posible conmoción, creo que debería haber detenido el juego». No lo hizo y desató el primer escándalo de la Liga 2025-26.