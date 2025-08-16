Raíllo, sobre la jugada del gol de Ferrán: «Me mareé y todo y no se paró. Que nos lo expliquen»

A la media hora, una jugada extraña que el Mallorca reclama después como una falta de criterio por parte del árbitro. O, al menos, una incongruencia entre lo que se les explicó hace unos días por parte de los colegiados y lo que acabó ocurriendo en el césped. Raíllo recibe un golpe y queda tendido en el suelo, pero la jugada no se para y culmina con el gol de Ferrán.

El jugador mallorquinista no entendió la decisión arbitral, y así lo dejó claro en los micrófonos de Movistar: «Poco hay que explicar, la gente lo ha visto. Hace una semana o un par de semanas, nos explicaron que el protocolo señalaba que cualquier golpe en la cabeza por balón o caída se paraban la jugada. Y en esta han pasado diez segundos y no se ha parado. Yo de casualidad me caigo y hasta me mareo un poco. Y en esos diez segundos ha habido tiempo de parar la jugada. Así que nos lo expliquen. Incluso los jugadores del Barcelona lo decían, aunque ellos no tenían la culpa, pero tampoco lo entendían».

Incluso llegó a hablar con el árbitro. «Me dice que si estoy bien, que si estoy mareado, y cuando le pregunto qué ha pasado, 'no, es gol'. Creo que es evidente que debía haber parado. Y a partir de ahí el partido se va, y entra en mucha crispación. Porque hay otra jugada, como la expulsión, que es por la pierna arriba, pero no hay gravedad con el portero. Y la de Mateo sí le podían haber hecho daño y fue una simple amarilla. El criterio está para cumplirlo, pero la gravedad no depende de si va más arriba o más abajo».

«Nos queda el orgullo, dejar la portería hacerlo, retarnos a nosotros mismos. Bochorno por el partido, ni ellos ni nosotros podemos jugar porque con dos menos el espectáculo se pierde por completo», finalizó el jugador.

También habló de esa jugada Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: «No he dado crédito, el cuarto árbitro ha dicho 'para, porque se ha dado un golpe en la cabeza'. El árbitro me dice que Raíllo no se marea, pero él no sabe si se marea o no. En la liga siempre se ha parado, en las charlas te lo explican. En otras situaciones pueden ser discutibles, pero esa me ha sorprendido muchísimo. Yo pensaba que había pitado porque el cuarto lo había dicho y que yo no lo había escuchado. No ha habido partido. En el minuto 25 se ha terminado. Hay que cuidar el producto con esos ciento y pico euros que ha pagado la gente y ha durado 25 minutos».

Se puso de puntillas Hansi Flick: «Nosotros tenemos que jugar hasta que el árbitro lo pare. Es una decisión arbitral y nosotros la tenemos que aceptar». Sobre su equipo, no obstante, advirtió: «No me ha gustado. Podemos hacerlo mucho mejor«.