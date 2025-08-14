Los árbitros buscan humanizarse: se llamarán por el nombre y el primer apellido

Los árbitros españoles buscan humanizarse, ser parte integrante del espectáculo del fútbol, unos protagonistas más, deportistas de élite. Esa pretensión que suena a utopía dado el grado de crispación que habitualmente les rodea, se va a plasmar en un contenido. Los colegiados dejarán de ... presentarse con sus dos apellidos, sin nombre que lo acompañe en una tradición que proviene del franquismo. A partir de ya, se llamarán por su nombre y primer apellido.

El nuevo responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, es el ideólogo de esta maniobra que contrasta con años de usos y costumbres en el fútbol.

Guruceta Muro, Japón Sevilla, Urízar Azpitarte, Iturralde González y otros cientos de árbitros han pasado por nuestro fútbol sin que nadie sea capaz de recordar el nombre que los pusieron sus padres. Un hábito que se instaló en España y es exclusivo de nuestro país por un capricho del dictador Francisco Franco.

El árbitro de los años 70 Ángel Franco Martínez pasó a la historia por instaurar la utilización de los dos apellidos para referirse a los colegiados, una peculiaridad que siempre ha llamado la atención en otros países. Como su apellido coincidía con el del dictador Francisco Franco, el asunto daba lugar a comentarios inoportunos por las críticas que recibían los árbitros en los medios de comunicación.

'Franco es muy malo', 'Todos culpan a Franco' titulaban los periódicos de la época. Y también los aficionados en los campos proferían más insultos de la cuenta contra el árbitro murciano, aprovechando la coincidencia. El régimen obligó a que los árbitros se denominasen por los dos apellidos y nuestro protagonista pasó a ser Franco Martínez. Y así hasta hoy.

Desde el CTA se busca un menor protagonismo de los árbitros como artífices de las polémicas, cuestión peliaguda en un país que roza el paroxismo con el fútbol. Soto Grado pasará a llamarse César Soto. Y así el resto.

Otra de los novedades que incorpora el CTA es la creación de un cuerpo específico de árbitros de VAR. Serán 15 especialistas que irán rotando entre partidos de primera y segunda división y que estarán sometidos a un escrutinio permanente. Un sistema de evolución de rendimiento determinará las designaciones en los árbitros de VAR según su estado de forma.

Quiere el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, que el VAR vuelva a su origen. Un mínimo protagonismo, escasas intervenciones en los partidos y siempre que haya errores manifiestos en alguno de los supuestos: goles, penaltis, tarjetas rojas y confusiones de identidad.

Como ya sucedió en el Mundial de clubes, los porteros tendrán ocho segundos para sacar en una cuenta atrás que implicará un córner si no acotan ese tiempo de lanzamiento del balón.

Y en el caso del doble toque en el penalti, el caso de Julián Álvarez contra el Real Madrid, el penalti se repetirá si el doble toque es involuntario.