Los árbitros buscan humanizarse: se llamarán por el nombre y el primer apellido

Dejarán de denominarse por los dos apellidos, una tradición que proviene del franquismo

El árbitro César Soto Grande en un partido del Madrid
José Carlos Carabias

Los árbitros españoles buscan humanizarse, ser parte integrante del espectáculo del fútbol, unos protagonistas más, deportistas de élite. Esa pretensión que suena a utopía dado el grado de crispación que habitualmente les rodea, se va a plasmar en un contenido. Los colegiados dejarán de ... presentarse con sus dos apellidos, sin nombre que lo acompañe en una tradición que proviene del franquismo. A partir de ya, se llamarán por su nombre y primer apellido.

