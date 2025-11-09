Celta - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 12

21:40 Se adelante el Barça El pase de Rashford es sensacional, teledirigido hasta el pie de Lewandowski, que la manda a la red sin que Radu pueda hacer nada. 2-1.

21:39 Gooooooooooooooooooool de Lewandowskiii

21:38 Toca y toca el Barça pero no encuentra huecos Buscan el gol pero el Celta defiende con tensión y apenas deja huecos.

21:33 ¡La tuvo Fermín de volea! Era un remate muy difícil para el onubense, que recibió un pase alto de Dani Olmo y, pese a engancharla, se le fue alta.

21:31 ¡No pudo controlar Borja Iglesias! Le encontró Mingueza entre líneas, pero no estuvo acertado en el control el '9' del Celta. Está siendo un partido precioso con ocasiones para ambos equipos. Todo abierto y un despliegue físico brutal.

21:28 ¡¡Qué triple oportunidad para el Barça!! Todo parte de un error de Marcos Alonso. Primero dispara Fermín a bocajarro, pero aparece Ilaix en el último instante. Luego Rashford la manda al palo. Y finalmente Radu sale con todo para despejar el remate de Lewandowski. Tuvo tres ocasiones clarísimas el Barça.

21:19 Buscó sorprender Borja Iglesias desde lejos Ahora controla el balón el Barça, pero ha tenido un par de llegadas muy peligrosas el Celta tras el 1-1. Ritmo altísimo en este inicio de partido.

21:13 Goooooooooooooooool del Celtaaaaa Menuda ida y vuelta. Todo comienza con un mano a mano que Radu le para a Rashford, pero como ya le ocurrió ante el Brujas, el Celta monta un contragolpe con tres toques y es Carreira quien bate a Szczesny. 1-1 a los diez minutos.

21:12 Gooooooooooooooooooool de Lewandowski ¡El Barça anota el 0-1 de penalti tras una mano clara de Marcos Alonso en el área! Radu adivinó dónde iba a tirar el polaco, pero no pudo detener el disparo.

21:10 ¡¡Penaaaaalti para el Barça!!

21:10 ¡¡Alberola Rojas va al VAR a revisar una posible mano de Marcos Alonso en el área!! Tiró Fermín y el balón dio en la palma del lateral.

21:07 ¡Menuda oportunidad para el Celta, pero terminó invalidada! Lo hizo de maravilla el equipo de Giráldez de espaldas para que cabalgara Durán hasta Szczesny. El balón lo terminó despejando Balde 'in extremis'. Después el asistente levantó la bandera.

21:05 Primera acción de peligro del partido para el Barça Amagó Rashford y fue derribado por Mingueza. Falta lateral peligrosa.

21:03 ¡Arranca el partido! Llueve con fuerza sobre el verde de Balaídos.

21:00 ¡¡Cambio de última hora en la alineación del Barcelona!! Juega Dani Olmo de inicio y Marc Casadó se cae del once, seguramente por algún contratiempo físico. Veremos cómo se posicionan los de Flick ahora con dos mediapuntas, Olmo y Fermín.

20:52 🗣️Las palabras de Rafa Louzán en la previa sobre la polémica entre Flick y De la Fuente por Lamine Yamal "El entrenenador del Barça quiere tener a sus futbolistas en perfecto estado y son de esas pequeñas discusiones que yo no elevaría a más, para nosotros nunca ha habido crispación. Creo que hemos actuado siempre coordinadamente".

20:32 ¡¡La alineación del Celta!! Giráldez también sale con variaciones. Opta por Pablo Durán y sienta a Bryan Zaragoza. Además, juega Sotelo, y no Beltrán. Aspas, también en el banquillo. Radu, Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira, Jutglà, Borja Iglesias y Pablo Durán.

20:31 ¡¡Este es el once que presenta Flick!! El Barça sale con un once con varios cambios. Lewandowski vuelve a la titularidad (Ferran en el banquillo) y Eric ocupará el lateral derecho que suele ser para Koundé, que hoy es suplente tras haber recibido un golpe en Brujas y no haber entrenado el viernes. Cubarsí acompaña a Araújo en la zaga. Szczesny, Eric, Cubarsí, Araújo, Balde, Casadó, De Jong, Fermín, Lamine, Rashford y Lewandowski.

20:29 📹Así ha llegado la plantilla culé a Balaídos El Barça sigue sufriendo las bajas de Pedri, Gavi, Raphinha, Joan Garcia y Ter Stegen.