Rayo Vallecano 0 - 0 Real Madrid

El Madrid aburre y empata a nada en Vallecas

Los de Xabi Alonso cierran una semana falta, con derrota en Anfield y un punto ante el Rayo en otro encuentro malo de los blancos

Así queda la clasificación de LaLiga tras el empate del Madrid

Bellingham disputa un balón con el portero Batalla AFP
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

La victoria en el clásico, pico emocional de la temporada, ha provocado una bajada de tensión en el Madrid un tanto preocupante. Al Valencia se le ganó por el peso de la inercia de ambos equipos, pero tanto en Anfield como en Vallecas ... , el equipo de Xabi ha viajado al pasado y está más cerca de la dejación de funciones del Madrid de Ancelotti (de la última temporada) que del Madrid de Alonso de los primeros meses. Empate a aburrimiento y a cabezadas. Un 0-0 para ponerse palillos en los párpados.

