Suscribete a
ABC Premium
Celta
Celta
  • Sergio Carreira (10')
1
2
1ª parte
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Lewandowski (9'),
  • Lewandowski (36')

LaLiga EA Sports. Jornada 12 Domingo 09/11 21:00h. Árbitro Javier Alberola Rojas. Estadio Balaídos. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Celta - Barcelona, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Celta - Barcelona, de la jornada 12

Celta - Barcelona, estadísticas del partido
Celta

CEL

Entrenador:
Claudio Giráldez3-4-3
  1. Ionut Radu
    Portero    13
  2. Manuel Fernández
    Defensa    12
  3. Carl Starfelt
    Defensa    2
  4. M. Alonso
    Defensa    20
  5. Mingueza
    Centrocampista    3
  6. Hugo Sotelo
    Centrocampista    22
  7. Moriba Kourouma Kourouma
    Centrocampista    6
  8. Sergio Carreira
    Centrocampista    5
  9. Ferran Jutglà
    Delantero    9
  10. B. Iglesias
    Delantero    7
  11. Pablo Durán
    Delantero    18
13
12220
32265
9718
25
24453
212016
10914
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-3-3
  1. 25Wojciech Szczesny
    Portero
  2. 24Eric Garcia
    Defensa
  3. 4Araújo
    Defensa
  4. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  5. 3Balde
    Defensa
  6. 21De Jong
    Centrocampista
  7. 20Dani Olmo
    Centrocampista
  8. 16Fermín López
    Centrocampista
  9. 10Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Delantero
  10. 9Lewandowski
    Delantero
  11. 14Marcus Rashford
    Delantero
Estadísticas
34.9%CeltaCEL
65.1%BARFC Barcelona
1 Goles 2
2 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
2 Asistencias 5
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 2
1 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
150 Pases correctos 306
29 Pases fallados 29
4 Fueras de juego 2
4 Paradas 1
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app