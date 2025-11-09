Fútbol
Celta - Barcelona, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Celta - Barcelona, de la jornada 12
CELEntrenador:
Claudio Giráldez3-4-3
13
12220
32265
9718
25
24453
212016
10914
BAREntrenador:
Hansi Flick4-3-3
Estadísticas
34.9%CEL
65.1%BAR
1 Goles 2
2 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
2 Asistencias 5
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 2
1 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
150 Pases correctos 306
29 Pases fallados 29
4 Fueras de juego 2
4 Paradas 1
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
