Fútbol
Barcelona - PSG, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
liga de campeone
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Barcelona - PSG de hoy
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
25
2324518
218
102014
7
30
265125
33178
492429
PSGEntrenador:
Luis Enrique Martínez García4-3-3
Estadísticas
51.3%BAR
48.7%PSG
1 Goles 1
2 Remates a puerta 4
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 8
1 Asistencias de gol 1
7 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 6
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
302 Pases correctos 276
38 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 1
3 Paradas 0
3 Corners 6
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete