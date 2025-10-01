Suscribete a
El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
  • F. Torres (18')
1
1
2ª parte
  • Senny Mayulu (37')

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 2 Miércoles 01/10 21:00h. Árbitro Michael Oliver. Estadio Estadio Olímpic Lluís Companys. Canal Movistar Liga de Campeones

Barcelona - PSG, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Barcelona - PSG de hoy

FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. Wojciech Szczesny
    Portero    25
  2. Koundé
    Defensa    23
  3. Eric Garcia
    Defensa    24
  4. Pau Cubarsí
    Defensa    5
  5. Gerard Martín Langreo
    Defensa    18
  6. De Jong
    Centrocampista    21
  7. Pedri
    Centrocampista    8
  8. Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista    10
  9. Dani Olmo
    Centrocampista    20
  10. Marcus Rashford
    Centrocampista    14
  11. F. Torres
    Delantero    7
25
2324518
218
102014
7
30
265125
33178
492429
Entrenador:
Luis Enrique Martínez García4-3-3
  1. 30Lucas Chevalier
    Portero
  2. 2Achraf Hakimi
    Defensa
  3. 6Illia Zabarnyi
    Defensa
  4. 51Willian Pacho
    Defensa
  5. 25Nuno Mendes
    Defensa
  6. 33Warren Zaïre-Emery
    Centrocampista
  7. 17Vitinha
    Centrocampista
  8. 8Fabián
    Centrocampista
  9. 49Ibrahim Mbaye
    Delantero
  10. 24Senny Mayulu
    Delantero
  11. 29Bradley Barcola
    Delantero
Estadísticas
51.3%FC BarcelonaBAR
48.7%PSGPSG
1 Goles 1
2 Remates a puerta 4
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 8
1 Asistencias de gol 1
7 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 6
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
302 Pases correctos 276
38 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 1
3 Paradas 0
3 Corners 6
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

